Tuần lễ học tập suốt đời: Mỗi người lựa chọn học ít nhất một kỹ năng số

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 hướng tới Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), đồng thời lồng ghép với Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục, văn hóa tại địa phương.

Giáo viên tập huấn sách giáo khoa trong dịp hè. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Thông điệp chính, xuyên suốt trong hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tập trung thúc đẩy học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động và người học lựa chọn ít nhất một kỹ năng số để học và ứng dụng; ưu tiên hướng dẫn, trải nghiệm sản phẩm học tập số, học liệu mở và giải pháp công nghệ.

Tại các cơ sở giáo dục, hoạt động tự học, đọc sách, nghiên cứu, thực hành được khuyến khích đẩy mạnh, chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác, năng lực số và sử dụng AI có trách nhiệm; trang bị kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng; không yêu cầu người học dùng AI khi chưa được hướng dẫn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục hướng dẫn người học sử dụng AI phù hợp với độ tuổi, chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, trích dẫn nguồn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa - giáo dục tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, hoạt động giới thiệu sách, sách điện tử, sách nói, học liệu mở, tư liệu địa phương và các nguồn tài nguyên giáo dục có nguồn gốc rõ ràng; giới thiệu “Không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo.”

Các đoàn viên, thanh niên được khuyến khích hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật dùng thiết bị thông minh, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số; khuyến khích xây dựng mô hình “đơn vị học tập,” “công dân học tập.” Khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với cơ sở giáo dục đào tạo tại chỗ, đào tạo nâng cao cho người lao động, không làm phát sinh chi phí trái quy định.

Tại các trung tâm học tập cộng đồng, địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích tổ chức các lớp, chuyên đề về kỹ năng số thiết yếu, dịch vụ công trực tuyến, an toàn mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, thương mại điện tử, quản lý tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đời sống.

Các trung tâm cũng được khuyến khích xây dựng “bản đồ cơ hội học tập” trên địa bàn và tổ chức “điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo” để hướng dẫn người dân nhận diện lừa đảo, kiểm tra thông tin, cài đặt bảo mật, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và AI. Trong hoạt động này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý người hướng dẫn không được yêu cầu hoặc tiếp nhận mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng; không giao dịch tài chính thay người dân, lưu giữ giấy tờ tùy thân hoặc cài đặt ứng dụng lạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các địa phương tổ chức hoạt động trải nghiệm, trò chơi giáo dục, thảo luận các tình huống như cuộc gọi giả danh, tin nhắn trúng thưởng, mã QR giả mạo, video và giọng nói giả mạo nhằm trang bị kỹ năng nhận diện, kiểm tra và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng./.

Theo TTXVN