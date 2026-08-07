Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Bổ sung 2 dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Sao Vàng

LP (Nguồn UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 7/8/2026 về việc bổ sung 2 dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư vào danh mục được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Sao Vàng.

Bổ sung 2 dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Sao Vàng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 7/8/2026 về việc bổ sung 2 dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư vào danh mục được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Sao Vàng.

Bổ sung 2 dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Sao Vàng

Theo quyết định, tỉnh phê duyệt bổ sung 2 dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc bổ sung nhằm phục vụ nhu cầu đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Sao Vàng, thuộc khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bổ sung 2 dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Sao Vàng

Phụ lục bổ sung 2 dự án được khai thác đất tại mỏ đất làm vật liệu san lâp xã Sao Vàng.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường liên quan thực hiện việc đăng tải công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực được quy định tại quyết định này và các quyết định liên quan, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

UBND xã Sao Vàng có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định đúng hiện trạng được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý. UBND xã Sao Vàng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #xã Sao Vàng #dự án đầu tư công #Công trình giao thông #Ban quản lý dự án #Báo và Phát thanh #Quyết định #sử dụng đất #Trách nhiệm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thủy điện Trung Sơn diễn tập xử lý sự cố Nhà máy năm 2026

Thủy điện Trung Sơn diễn tập xử lý sự cố Nhà máy năm 2026

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa tổ chức diễn tập xử lý sự cố tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn nhằm nâng cao năng lực ứng phó của lực lượng vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, ổn định.
Chủ động nguồn thức ăn cho gia súc

Chủ động nguồn thức ăn cho gia súc

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đáp ứng hoạt động chăn nuôi gia súc ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã khuyến khích người chăn nuôi mở rộng diện tích trồng cỏ, ngô dày, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để bảo quản thức ăn......
Khai thác hải sản đúng vùng để gỡ “thẻ vàng” IUU

Khai thác hải sản đúng vùng để gỡ “thẻ vàng” IUU

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với chiều dài bờ biển hơn 102km và hơn 6 nghìn tàu thuyền hoạt động khai thác, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xử lý triệt để tình trạng vi phạm quy định khai thác hải sản. Trong đó, việc siết chặt quản lý, vận động...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh