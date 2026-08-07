Bổ sung 2 dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Sao Vàng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 7/8/2026 về việc bổ sung 2 dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư vào danh mục được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Sao Vàng.

Theo quyết định, tỉnh phê duyệt bổ sung 2 dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc bổ sung nhằm phục vụ nhu cầu đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Sao Vàng, thuộc khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Phụ lục bổ sung 2 dự án được khai thác đất tại mỏ đất làm vật liệu san lâp xã Sao Vàng.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường liên quan thực hiện việc đăng tải công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực được quy định tại quyết định này và các quyết định liên quan, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

UBND xã Sao Vàng có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định đúng hiện trạng được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý. UBND xã Sao Vàng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

LP (Nguồn UBND tỉnh)