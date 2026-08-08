Giữ màu xanh cho những cánh rừng

Gần 20 năm trước, khi Nhà nước thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng, gia đình ông Hà Văn Chiều, xã Thanh Kỳ, nhận khoán gần 43ha đất lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm Bá Thước tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng trên địa bàn quản lý.

Trong diện tích được giao, có 15ha rừng tự nhiên được ông gìn giữ, bảo vệ nghiêm ngặt. Những khoảnh rừng còn lại được đầu tư trồng rừng sản xuất theo hướng phát triển rừng gỗ lớn.

Để có nguồn thu trong thời gian chờ rừng đến kỳ khai thác, ông Chiều áp dụng phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Dưới tán rừng, gia đình phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà kết hợp nuôi ong lấy mật. Các mô hình được xây dựng phù hợp, tận dụng được diện tích đất, nguồn thức ăn sẵn có và hạn chế chi phí đầu tư. Nhờ lựa chọn hướng đi phù hợp, kinh tế gia đình từng bước ổn định. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập khoảng 350 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, hằng tháng, ông Chiều còn phối hợp cùng kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm tra các khu vực được giao quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, cho biết: Địa phương hiện có khoảng 10.300ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng trồng sản xuất khoảng 9.000ha. Đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế của xã. Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, địa phương đã kiện toàn các tổ, đội bảo vệ rừng ở thôn; phối hợp tuần tra tại những khu vực có nguy cơ mất an ninh rừng; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất dưới tán rừng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng. Nhờ đó, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh rừng trên địa bàn luôn được giữ vững.

Hạt Kiểm lâm Bá Thước hiện quản lý, bảo vệ 54.781,16ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm 39.391,57ha.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hạt Kiểm lâm Bá Thước phối hợp với các xã trồng được 391,74ha rừng sau khai thác và 185.000 cây phân tán các loại; phối hợp rà soát 463,86ha tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng, khai thác và xâm lấn rừng; tổ chức 217 cuộc tuần tra, kiểm tra với 661 lượt người tham gia. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 200 triệu đồng.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bá Thước Lê Văn Hài cho biết, đơn vị luôn duy trì kiểm tra thường xuyên tại các khu vực có nguy cơ khai thác, phá rừng trái phép, xâm lấn rừng và các khu vực giáp ranh. Nhờ đó, toàn bộ diện tích rừng hiện có do đơn vị quản lý đều được bảo vệ an toàn; không xảy ra tình trạng phát rừng làm nương rẫy trái phép; an ninh rừng ổn định, không xuất hiện điểm nóng, điểm nổi cộm. Các hành vi xâm hại tài nguyên rừng từng bước được đẩy lùi. Đặc biệt, nhiều năm liên tiếp trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,3%.

Trao đổi về công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Đình Thái, Trưởng Phòng phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Hiện Thanh Hóa có khoảng 650.000ha rừng. Năm 2025, toàn tỉnh trồng mới 12.500ha rừng, đạt 125% kế hoạch. Bình quân mỗi năm trồng khoảng 10.000ha rừng và khoanh nuôi, tái sinh 40.000ha. Đến hết năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%. Những cánh rừng không chỉ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn giữ nước, chống xói mòn, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm tác động của thiên tai và tạo sinh kế ổn định cho người dân miền núi.

Theo kế hoạch, năm 2026, Thanh Hóa phấn đấu trồng mới 10.000ha rừng và trên 3,1 triệu cây phân tán. Tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển rừng gỗ lớn, cấp chứng chỉ rừng, mở rộng các loại cây lâm nghiệp chủ lực phù hợp với lợi thế của từng địa phương để hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Đây không chỉ là bài toán phủ xanh những cánh rừng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân từ kinh tế rừng.

Bài và ảnh: Gia Bảo