Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Trước thực trạng các hộ gia đình bỏ ruộng không sản xuất, HTX Cơ giới hóa nông nghiệp công nghệ cao Hiền Khuê, xã Yên Trường đã tích tụ đất đai và liên kết với các hộ dân sản xuất gần 200ha lúa/vụ. Ngoài ra, HTX còn triển khai các dịch vụ cơ giới hóa như làm đất, mạ khay, máy cấy, thu hoạch... đáp ứng nhu cầu của người dân.

HTX Cơ giới hóa nông nghiệp công nghệ cao Hiền Khuê áp dụng 100% máy ở khâu thu hoạch lúa.

Để việc sản xuất thuận lợi, HTX đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng mua 2 máy cày, 6 máy cấy và đầu tư 1 máy sấy nông sản công suất 18 tấn/lượt sấy. Theo Giám đốc HTX Nguyễn Xuân Khuê, "việc đầu tư máy móc để sản xuất đã giúp HTX giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động, giảm chi phí đầu vào và chi phí sản xuất. Đồng thời, góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và có tác động tích cực đến môi trường”.

HTX Cơ giới hóa nông nghiệp công nghệ cao Hiền Khuê được thành lập năm 2020, với 12 thành viên. Hiện nay, HTX không chỉ chủ động sản xuất hơn 120 ha lúa/vụ mà còn liên kết cung ứng vật tư, các khâu dịch vụ cho người dân. Doanh thu hằng năm của HTX đạt hơn 5 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động.

Từ nhiều năm nay, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nga Trường, xã Ba Đình đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai sản xuất cây khoai tây theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích hàng chục ha/vụ. Giám đốc HTX Bùi Văn Hồng chia sẻ: "Người dân phấn khởi bởi trồng khoai tây rất nhàn, người dân chỉ việc đặt củ giống xuống vào đầu vụ rồi nhặt củ thương phẩm lên vào cuối vụ do đã được cơ giới hóa tất cả các khâu từ làm đất, lên luống đến thu hoạch. Thậm chí, việc phun thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống sâu bệnh cũng được thực hiện bằng máy bay không người lái. Không chỉ giảm sức lao động mà việc áp dụng cơ giới hóa còn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế, lợi nhuận mỗi sào đạt hơn 3 triệu đồng, cao hơn 1,5 lần so với sản xuất truyền thống”.

Ngoài sản xuất khoai tây, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nga Trường còn ứng dụng cơ giới hóa đến 90% ở các khâu của sản xuất lúa và 100% ở khâu làm đất của tất cả các loại cây trồng. Nhờ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Hiện nay, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong đó, cơ giới hóa được áp dụng hầu hết các khâu trong sản xuất các cây trồng chính như lúa, ngô, mía, sắn; các loại rau an toàn, cây ăn quả; các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm có hệ thống chuồng kín, chuồng mát, điều hòa ẩm độ, máng ăn uống tự động và xử lý chất thải... Theo thống kê, toàn tỉnh có 119.812 máy phục vụ sản xuất nông nghiệp ở tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, người dân trong tỉnh còn đầu tư 8.322 hệ thống, thiết bị phục vụ sản xuất như máy, thiết bị tưới nước tiết kiệm, thiết bị chiếu sáng cho cây trồng, thiết bị cấp nước thức ăn chăn nuôi tự động, hệ thống sưởi ấm và làm mát chuồng trại, hệ thống giết mổ dây chuyền bán tự động... Nhờ việc áp dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất đã góp phần nâng tỷ lệ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất các cây trồng chính như: Cây lúa, tỷ lệ làm đất 98%, gieo trồng 22%, thu hoạch 82%, vận chuyển 79%; cây ngô, tỷ lệ làm đất 88%, gieo trồng 7%, thu hoạch 16%, vận chuyển 84%... Trong chăn nuôi, tỷ lệ trang trại chăn nuôi lợn, gà có hệ thống chuồng kín, chuồng mát, điều hòa ẩm độ, máng ăn uống tự động đạt 60%...

Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc chú trọng đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa bước đầu tạo sự chuyển biến lớn trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Không chỉ bảo đảm kịp thời vụ, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian... việc tiếp cận khoa học - kỹ thuật, hệ thống máy móc đã giúp người dân ngày càng chủ động, sáng tạo, thay đổi tư duy sản xuất, góp phần làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi lên khoảng 10 - 15%.

Tuy nhiên, để việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, các địa phương cần phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như giao thông nội đồng, thủy lợi, công nghệ số; đẩy mạnh tích tụ tập trung đất để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; đầu tư vào nghiên cứu, chế tạo và chuyển giao máy móc, thiết bị nông nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng sử dụng công nghệ mới. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp và người dân đầu tư máy móc hiện đại góp phần phát triển các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Bài và ảnh: Thanh Hòa