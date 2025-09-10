Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp thương mại - dịch vụ

Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng giữ vai trò chủ đạo, chuyển đổi số (CĐS) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, vừa là tất yếu vừa là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành, hoạt động này đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng để doanh nghiệp hội nhập sâu vào kinh tế số quốc gia và quốc tế.

Chuỗi cửa hàng Winmart trên địa bàn tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Đến cuối năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có hơn 21.350 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 90% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện CĐS đạt gần 30%, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng khích lệ, phản ánh xu hướng số hóa đang lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong khu vực doanh nghiệp thương mại - dịch vụ. Nhiều mô hình tiêu biểu đã xuất hiện, chẳng hạn như cơ sở nem chua Hiền Quyết ở xã Quảng Hòa. Từ việc ứng dụng các giải pháp số trong quản trị và bán hàng, cơ sở đã xây dựng được thương hiệu trực tuyến đưa sản phẩm đến với thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và mở rộng kênh phân phối qua sàn thương mại điện tử. Hay như Công ty TNHH Yến sào Xứ Thanh cũng là một điển hình khi xây dựng website, tận dụng các nền tảng facebook, tiktok, lazada và Alibaba để livestream bán hàng, đơn vị này đã tăng trưởng doanh thu rõ rệt, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Một số khách sạn, nhà hàng ở Sầm Sơn như Khách sạn Dragon Sea đã triển khai hệ thống đặt phòng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó thu hút thêm khách hàng trẻ, tạo trải nghiệm thuận tiện, hiện đại hơn.

Song hành với sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách, chương trình để đồng hành và tạo đòn bẩy cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện CĐS. Đáng chú ý, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/3/2023 đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 100 doanh nghiệp số và đến năm 2030 là 150 doanh nghiệp số. Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng dành nguồn lực quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vào 3 nhóm chính là hỗ trợ vốn, quảng bá sản phẩm và tư vấn, thuê hoặc mua giải pháp số. Riêng trong năm 2023, gần 2,5 tỷ đồng đã được phân bổ để hỗ trợ khoảng 15 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác tư vấn, đồng thời hỗ trợ 25 đơn vị thuê hoặc mua các giải pháp số phù hợp. Mức hỗ trợ tối đa có thể lên tới 55 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa, góp phần giúp nhiều đơn vị vượt qua rào cản chi phí ban đầu.

Song song với đó, tỉnh còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực số cho doanh nghiệp. Đã có 77 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin được tổ chức, trong đó hơn 300 chủ cơ sở và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số. Ngoài ra, 4.498 doanh nghiệp đã được cấp chữ ký số miễn phí trong năm đầu tiên, qua đó khuyến khích mạnh mẽ việc triển khai hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử và các giao dịch trực tuyến. Kết quả là đến nay, hóa đơn điện tử đã gần như được phổ cập trên toàn tỉnh, khoảng 870 nghìn tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt được kích hoạt và hoạt động hiệu quả...

Theo ông Lê Văn Khoa, Trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thanh Hóa, CĐS đang mở ra cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp địa phương. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận khách hàng qua kênh truyền thống thì nay, nhờ thương mại điện tử, chỉ một sản phẩm đặc trưng ở huyện miền núi cũng có thể tiếp cận thị trường cả nước. Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, đầu tư cho công nghệ và nhân lực, còn Nhà nước sẽ đồng hành bằng chính sách và hạ tầng...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhất định. Thực tế cho thấy, mới chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp CĐS, phần lớn còn lại, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa tiếp cận hoặc còn tâm lý e ngại. Một số đơn vị dù đã triển khai nhưng chưa xây dựng được chiến lược dài hạn, thiếu đồng bộ, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Chi phí đầu tư cho giải pháp công nghệ vẫn là gánh nặng với nhiều doanh nghiệp nhỏ, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế...

Để đẩy mạnh hơn nữa CĐS trong doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, Thanh Hóa xác định cần đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp các chủ thể kinh tế hiểu rõ lợi ích cụ thể mà CĐS mang lại. Bên cạnh đó, việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu theo từng ngành như bán lẻ, khách sạn, logistics sẽ giúp doanh nghiệp có định hướng ứng dụng thực tiễn, tránh tình trạng làm theo phong trào. Tỉnh cũng cần nhân rộng các mô hình CĐS thành công, coi đó là hạt nhân lan tỏa, đồng thời xây dựng hệ sinh thái số kết nối các doanh nghiệp theo chuỗi ngành nghề, từ logistics, marketing đến phân phối bán lẻ. Về phía chính sách, cần duy trì hỗ trợ tài chính ở mức linh hoạt, khuyến khích hình thức thuê giải pháp công nghệ theo tháng để giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra, nên tăng cường dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại chỗ, giải đáp trực tiếp cho doanh nghiệp, giúp họ tháo gỡ khó khăn ngay từ giai đoạn triển khai ban đầu...

CĐS không chỉ là việc áp dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi toàn diện trong tư duy quản trị và mô hình kinh doanh. Khi chính quyền tạo cơ chế, ngành công thương hỗ trợ, doanh nghiệp chủ động tham gia, thương mại - dịch vụ Thanh Hóa sẽ có điều kiện để bứt phá, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh vào nhóm dẫn đầu cả nước về kinh tế số vào năm 2025.

Bài và ảnh: Chi Phạm