Đánh trúng thị trường - nâng tầm điểm đến

Du lịch Thanh Hóa bước vào năm 2026 với yêu cầu cấp thiết phải đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến theo hướng thực chất, hiệu quả. Cùng với quảng bá rộng rãi hình ảnh “Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” , du lịch đang từng bước nhắm đến các thị trường mục tiêu, gắn với nâng tầm sản phẩm và trải nghiệm điểm đến.

Quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội.

Năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển hướng rõ nét từ mở rộng thị trường sang xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, du lịch Thanh Hóa đang tập trung thu hút nguồn khách từ các thị trường phù hợp với lợi thế sản phẩm, đồng thời xây dựng thông điệp quảng bá rõ ràng, có sức lan tỏa. Điểm nhấn đáng chú ý là việc cụ thể hóa hoạt động xúc tiến ngay từ cơ sở. Ngày 19/3 Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch đã phối hợp với phường Nam Sầm Sơn triển khai công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, mở ra hướng đi mới, sát thực tiễn hơn. Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát (famtrip) đến từ thị trường quốc tế như Đài Loan, Hàn Quốc và các doanh nghiệp lữ hành trong nước nhằm khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Nam Sầm Sơn, đồng thời kết nối xây dựng các tour, tuyến du lịch mới. Trước mắt là các sản phẩm tour nghỉ dưỡng biển 2 ngày 1 đêm, tour kết nối Nam Sầm Sơn với các điểm đến nổi bật của tỉnh như Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Pù Luông... Cùng với đó, xây dựng bộ nhận diện điểm đến, lựa chọn các hình ảnh đặc trưng để đưa vào các ấn phẩm quảng bá chung của tỉnh; nghiên cứu khôi phục, nâng tầm các lễ hội truyền thống nhằm thu hút khách du lịch vào mùa thấp điểm; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các giải thưởng du lịch uy tín trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa Phạm Đức Trí, cho biết: “Trong kế hoạch phối hợp với phường Nam Sầm Sơn, không chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh mà trung tâm sẽ xây dựng các chương trình xúc tiến theo từng nhóm thị trường cụ thể, gắn với phát triển sản phẩm đặc trưng và xây dựng thương hiệu du lịch điểm đến. Trọng tâm là khai thác lợi thế, đẩy mạnh truyền thông số, từng bước xây dựng sản phẩm đặc thù và kết nối doanh nghiệp lữ hành để hình thành các tour, tuyến có tính ổn định, lâu dài”.

Cách làm này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy xúc tiến: lấy địa phương làm “hạt nhân”, lấy sản phẩm làm “cốt lõi” và lấy doanh nghiệp làm “cầu nối” thị trường. Trong khi đó, phường Nam Sầm Sơn với lợi thế về không gian biển, còn nhiều dư địa để phát triển và khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, đang được định vị là khu vực có thể phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm, hướng tới phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao.

Từ câu chuyện của Nam Sầm Sơn có thể thấy rõ hơn hướng đi chung của du lịch: không dàn trải mà tập trung làm nổi bật từng “điểm nhấn” theo lợi thế riêng. Nếu Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp, thì Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến hướng tới không gian nghỉ dưỡng gắn liền với yếu tố thiên nhiên, gần gũi môi trường; khu vực miền núi các xã như Pù Luông, Linh Sơn, Nam Xuân lại có thế mạnh về du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Sự đa dạng này được kỳ vọng sẽ tạo ra “hệ sinh thái du lịch” phong phú, có khả năng giữ chân du khách dài ngày, thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm đến trong thời gian ngắn.

Ở góc độ doanh nghiệp, yêu cầu về sự thay đổi trong công tác quảng bá, xúc tiến cũng được nhìn nhận rất rõ. Giám đốc Công ty TNHH Trust Viet (phường Hàm Rồng) Vũ Văn Bình chia sẻ: “Chúng tôi rất cần những chương trình quảng bá, xúc tiến đi vào thực chất, có sự kết nối cụ thể giữa điểm đến và doanh nghiệp. Khi có sản phẩm rõ ràng, có chính sách hỗ trợ và thông tin thị trường đầy đủ, doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng tour, kết nối nguồn khách về Thanh Hóa một cách ổn định”.

Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, du khách không còn dễ bị thu hút bởi những thông điệp quảng bá chung chung. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm cụ thể: đến đâu, làm gì, có gì khác biệt. Điều này đòi hỏi công tác quảng bá, xúc tiến phải gắn chặt với phát triển sản phẩm, chất lượng dịch vụ để mang lại hiệu quả thực chất.

Một trong những hướng đi đang được tỉnh chú trọng đẩy mạnh là ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến du lịch, từng bước xây dựng hệ sinh thái quảng bá trên nền tảng số. Nội dung quảng bá cũng được thay đổi theo hướng ngắn gọn, trực quan, giàu cảm xúc, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của du khách hiện nay. Đặc biệt, việc sử dụng dữ liệu để phân tích thị trường đang dần trở thành công cụ quan trọng. Thông qua dữ liệu tìm kiếm, hành vi du lịch, các điểm đến có thể xác định nhóm khách tiềm năng, từ đó thiết kế sản phẩm và chiến dịch quảng bá phù hợp. Đây là yếu tố then chốt để “đánh trúng thị trường” - mục tiêu cốt lõi của xúc tiến du lịch trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, liên kết vùng tiếp tục được xác định là giải pháp mang tính chiến lược. Thanh Hóa không chỉ quảng bá riêng lẻ mà còn đặt mình trong tổng thể các tuyến du lịch liên vùng, kết nối với Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An và các tỉnh khu vực Tây Bắc. Những tuyến du lịch này không chỉ giúp đa dạng hóa hành trình mà còn mở rộng nguồn khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Với những lợi thế sẵn có cùng cách tiếp cận mới, du lịch Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm điểm đến. Việc kiên trì theo hướng “đánh trúng thị trường”, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm, du lịch Thanh Hóa kỳ vọng từng bước nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh