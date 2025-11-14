Đảng ủy xã Bát Mọt lãnh đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bên cạnh tổ chức lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Bát Mọt đã quan tâm lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác phòng ngừa ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bát Mọt.

Đảng bộ xã Bát Mọt hiện có 428 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc. Trên địa bàn có 17,492km đường biên giới với nước bạn Lào, đi qua 4 thôn, gồm: Vịn, Đục, Khẹo, Ruộng. Từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cán bộ, công chức phải tập trung cao nỗ lực để hoàn thành. Trong khi đó, do là xã biên giới, có nhiều thôn đặc biệt khó khăn, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nên nguy cơ phát sinh tiêu cực, lãng phí trong công tác thống kê, đánh giá thiệt hại, bình xét đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước là rất cao. Dù giá trị vật chất thường không lớn, nhưng những hành vi này gây bức xúc, mất lòng tin của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, an ninh biên giới.

Nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính, ngăn chặn suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời đề cao tinh thần, trách nhiệm, tạo đồng thuận, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát, tố giác hành vi sai phạm. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng, phong phú cả về nội dung và cách thức tổ chức.

Do phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, số 10 vào cuối tháng 8 và 9 vừa qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, Đảng ủy xã Bát Mọt đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công khai, khách quan, minh bạch công tác đánh giá tình hình thiệt hại. Trong đó, chú trọng ghi nhận thực tế qua hình ảnh, hoặc clip về tình hình thiệt hại, ngăn chặn tình trạng gian dối, báo cáo không trung thực, nhằm trục lợi chính sách.

Trên tinh thần đó, sau những ngày căng mình ứng phó với mưa bão, UBND xã Bát Mọt đã chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động phối hợp với các thôn để đánh giá khách quan tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Việc tổ chức kiểm đếm, đánh giá đảm bảo sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư và có hình ảnh thực tế lưu hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Ngay sau đó, bằng nguồn lực hiện có, xã đã tổ chức lực lượng, huy động phương tiện máy móc, vận động Nhân dân tham gia đóng góp ngày công khắc phục các sự cố sạt lở trên địa bàn...

Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, Lê Thanh Hải cho biết: Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương ban hành và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, đảng ủy xã đã phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng quy chế làm việc và thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; việc lãnh đạo công tác bình xét đối tượng thụ hưởng chính sách của Nhà nước ở các chi bộ thôn...

Thực hiện chương trình được duyệt, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bát Mọt đã tổ chức kiểm tra việc triển khai nghị quyết các cấp, xây dựng quy chế làm việc, chấp hành chế độ sinh hoạt và hệ thống sổ sách của chi bộ tại 3 chi bộ thôn. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ đảm bảo theo quy định, các vấn đề thu, chi tài chính, công tác vận động xã hội hóa đều được thảo luận công khai, dân chủ... Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bát Mọt cũng kịp thời phát hiện một số hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các chi bộ khắc phục, tránh để hình thành sai phạm lớn.

Bài và ảnh: Đồng Thành