Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh lãnh đạo hiệu quả các mặt công tác

Thời gian gần đây, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hiện có 17 tổ chức cơ sở trực thuộc, 103 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 1.637 đảng viên. Thời gian qua, đảng ủy đã xác định rõ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là “trục chính” xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tinh thần “tự soi”, “tự sửa” ngày càng được đề cao, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, góp phần phòng ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đặc biệt triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, công tác chính trị, tư tưởng được triển khai chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đa dạng về hình thức, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm chắc tình hình thời sự trong nước, quốc tế, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành; góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng được chú trọng, kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được triển khai đồng bộ, bài bản. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy viên các cấp, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”. Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phát huy rõ vai trò lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn đảng bộ, trọng tâm là quy chế làm việc, các quy định, quyết định, chương trình kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra 2 cấp kiểm tra, giám sát 55 tổ chức đảng và 99 đảng viên; kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ, kịp thời việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành thống nhất; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trong thực thi công vụ.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 2 kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến các tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công tác Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Thời gian tới, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa công sở, cơ quan văn hóa. Tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Quốc Hương