Đảng cầm quyền Nhật Bản cân nhắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đang xem xét nới lỏng các quy định về xuất khẩu quốc phòng, trong đó có khả năng cho phép chuyển giao vũ khí sát thương cho các quốc gia “đang có chiến sự” – một bước đi nhạy cảm liên quan trực tiếp tới lập trường hòa bình hậu chiến của Tokyo.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đang xem xét nới lỏng các quy định về xuất khẩu quốc phòng. Ảnh: Nippon

Theo các nguồn thạo tin, LDP đang chuẩn bị đưa vấn đề cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương vào chương trình thảo luận với đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), trong khuôn khổ sửa đổi các quy định về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng. Đảng này có thể trình đề xuất chính thức sớm nhất vào tháng 2/2026.

Hiện nay, Nhật Bản chỉ cho phép xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng phục vụ năm mục đích phi tác chiến gồm cứu hộ, vận chuyển, cảnh báo, giám sát và rà phá thủy lôi. Các loại vũ khí có khả năng gây sát thương không được phép xuất khẩu tới các quốc gia đang xảy ra xung đột hoặc đối mặt với hành vi xâm lược trái với luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, LDP cho rằng cần xem xét lại các quy định này trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu đã thay đổi, bao gồm khả năng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương tới các quốc gia đang bị tấn công hoặc đang diễn ra giao tranh. Đảng này cũng đề xuất siết chặt quy trình thẩm định và bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng mục đích vũ khí của nước tiếp nhận.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Chính phủ Nhật Bản và đảng cầm quyền LDP dự kiến ​​xuất khẩu tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu sang Mỹ và các nước khác. Ảnh: Nikkei Asia

LDP nhấn mạnh việc nới lỏng các quy định xuất khẩu cần được giải thích rõ ràng với công chúng, nhằm tránh lo ngại rằng Nhật Bản đang rời xa đường lối hòa bình hậu Thế chiến II, đồng thời khẳng định động thái này phục vụ mục tiêu tăng cường an ninh và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Đề xuất nới lỏng xuất khẩu vũ khí là một phần trong thỏa thuận liên minh giữa LDP và JIP, qua đó mở đường cho bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản hồi cuối tháng 10. Hai đảng dự kiến sớm thảo luận chi tiết và nếu đạt đồng thuận, chính phủ Nhật Bản có thể sửa đổi các hướng dẫn thực thi về chuyển giao quốc phòng ngay trong mùa xuân năm sau.

Bích Hồng

Nguồn: Japan Today.