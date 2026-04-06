Đảng bộ xã Xuân Hòa đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể

Sau Đại hội Đảng bộ xã Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động bài bản, sát thực tiễn.

Lãnh đạo xã Xuân Hòa trao đổi với người dân về tình hình phát triển lúa vụ chiêm xuân năm 2026.

Ông Trịnh Ngọc Giang, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định, đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chương trình hành động được xây dựng với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.

Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình hành động, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Hòa đã đề ra mục tiêu cụ thể, hằng năm kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ xã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó, công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Việc áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) được xem là bước đột phá nhằm lượng hóa kết quả công tác, khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính. Quan điểm “lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo” được quán triệt sâu sắc. Đảng bộ xã cũng kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận diện và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng.

Một trong những điểm nhấn trong triển khai nghị quyết ở Xuân Hòa là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Các văn bản lãnh đạo không còn dàn trải mà tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cấp thiết. Chính quyền xã được yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại. Trung tâm phục vụ hành chính công được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Trên lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã đề ra các chỉ tiêu mang tính đột phá: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,55%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 111 triệu đồng; thành lập mới 60 doanh nghiệp trong nhiệm kỳ.

Xã Xuân Hòa đã và đang tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển theo hướng liên kết vùng, phát triển đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Trong nông nghiệp, Xuân Hòa chuyển mạnh từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn. Việc tích tụ, tập trung đất đai được triển khai nhằm hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như dưa vàng Kim Hoàng hậu, rau an toàn... được chú trọng sản xuất, phát triển theo chuỗi giá trị. HTX được xác định là cầu nối quan trọng giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, xã tập trung phát triển Cụm Công nghiệp Xuân Hòa - Thọ Hải, thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động, tạo việc làm và tăng nguồn thu.

Điểm nổi bật ở Xuân Hòa không phải là việc đề ra nhiều mục tiêu, mà ở cách tổ chức thực hiện. Từng nhiệm vụ đều được phân công rõ ràng, gắn với trách nhiệm cụ thể; tiến độ được theo dõi chặt chẽ; khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Đảng bộ xã duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Tinh thần “nói đi đôi với làm”, “làm đến đâu chắc đến đó” được quán triệt xuyên suốt. Qua gần 9 tháng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã mang lại những kết quả bước đầu, minh chứng cho sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đảng bộ xã Xuân Hòa đang từng bước biến các mục tiêu nghị quyết thành hiện thực. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tích hợp “3 trong 1” chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ xã Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành một chương trình nhằm tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu