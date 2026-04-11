Cổ Lũng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cổ Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn. Với tinh thần vận dụng linh hoạt và quyết tâm cao, toàn đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lãnh đạo xã Cổ Lũng kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại thôn Son.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cổ Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 28 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn diện. Kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng; phát triển đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhiệm vụ mới. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5%/năm, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng vào năm 2030. Trong nông nghiệp, xã phấn đấu tích tụ 10ha đất sản xuất quy mô lớn, trong đó có 2ha ứng dụng công nghệ cao; cứng hóa 94,4% hệ thống giao thông. Tổng vốn đầu tư toàn xã giai đoạn này ước đạt 200 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm và quy chế hoạt động. Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc Đảng ủy xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cổ Lũng lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc” và Nghị quyết “Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm”. Chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kết nối liên xã; kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao gắn với chuỗi giá trị và định hướng bền vững".

Hiện nay, xã Cổ Lũng chỉ đạo các thôn tập trung tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi lợi thế gắn với phát triển du lịch. Tập trung phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dựa trên cơ sở giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư các khu nghỉ dưỡng tại thác Hiêu, Son Bá Mười... Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh; mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh cho người dân. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, khẳng định vị thế Cổ Lũng là điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn tại miền Tây xứ Thanh.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cổ Lũng lần thứ I, chi bộ thôn Ấm Hiêu đã tập trung quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân có điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng, cải tạo nếp nhà truyền thống, tạo cảnh quan môi trường để phát triển du lịch cộng đồng và các dịch vụ phục vụ du khách.

Ông Hà Văn Tùng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Ấm Hiêu, cho biết: "Chi bộ đã triển khai quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm địa phương. Trong đó, trọng tâm là vận động Nhân dân chung tay đóng góp công sức, hiến đất mở rộng đường giao thông và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Thời gian tới thôn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập".

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cổ Lũng đang từng bước nỗ lực vượt khó huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc, nỗ lực xây dựng xã Cổ Lũng phát triển toàn diện, bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn