Đảng bộ phường Bỉm Sơn đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ phường Bỉm Sơn có 75 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.653 đảng viên. Nhằm đưa nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, sớm xây dựng địa phương thành trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã khẩn trương ban hành chương trình hành động, tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhân dân tổ dân phố số 4 đóng góp tiền, công lao động mở rộng đường giao thông.

Phường Bỉm Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: Ba Đình, Đông Sơn, Lam Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn (cũ) và xã Hà Vinh, thuộc huyện Hà Trung (cũ). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu; 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã nhanh chóng triển khai chương trình hành động, xác định các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đồng lòng xây dựng phường phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, lộ trình”, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, kiểm tra, đôn đốc sát sao và đánh giá dựa trên kết quả thực tế, biến nghị quyết thành hành động cụ thể.

Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 4 Lê Thị Hằng chia sẻ: "Qua nghiên cứu, tôi thấy, các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết rất sát thực, thể hiện rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương và quyết tâm cao của Đảng bộ là cơ sở cho sự phát triển vững chắc”.

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của kinh tế, phường Bỉm Sơn tiếp tục phát huy vai trò của ngành công nghiệp - xây dựng; mở rộng và đa dạng hóa các ngành dịch vụ; phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ theo hướng hiệu quả, bền vững. Quan tâm phát triển kinh tế tư nhân gắn với đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và kết nối liên vùng. Trong đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh phát triển; phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trong triển khai thực hiện, phường tập trung khai thác mọi nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, vốn hỗ trợ từ tỉnh; đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa, sự đóng góp của doanh nghiệp và Nhân dân thông qua các phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông... để phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị và thúc đẩy chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị văn minh. Trọng tâm là đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đảm bảo tính liên kết và liên thông vùng. Đẩy mạnh nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến đường nội đô, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt, thuận lợi cho phát triển sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân...

Thực hiện khâu đột phá về thúc đẩy chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị văn minh, phường Bỉm Sơn đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân về vai trò của khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đối với phát triển địa phương. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong các lĩnh vực này, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển các nền tảng số đồng bộ, đảm bảo cho vận hành bộ máy hành chính, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và nhận thức của Nhân dân về công nghệ số.

Phường cũng triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống như: định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số cộng đồng... Hiện phường đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch.

Đồng chí Dương Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: "Sự quyết liệt trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng trong thực hiện của cán bộ, đảng viên và sự tham gia tích cực của người dân chính là nền tảng quan trọng giúp địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Từ đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Bỉm Sơn đến năm 2030 trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh”.

Bài và ảnh: Phan Nga