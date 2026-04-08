Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức phải đi đầu trong dẫn dắt tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Sáng 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan báo chí Trung ương, các trí thức, nghệ sĩ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố với gần 7.000 đại biểu tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu dự hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức.

Báo cáo viên Trung ương Tạ Ngọc Tấn truyền đạt truyên đề “Những quan điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Báo cáo viên Trung ương Lê Xuân Định truyền đạt chuyên đề “Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Trung ương truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Những quan điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; quan điểm về khoa học và công nghệ; quan điểm về báo chí, xuất bản; quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Cũng tại hội nghị, ở điểm cầu Thanh Hóa, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày những điểm mới, nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, việc tổ chức quán triệt chuyên sâu đối với lực lượng báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức không chỉ là yêu cầu công tác tư tưởng, mà còn thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khoa học.

Từ kết quả hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa việc học tập, quán triệt Nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực. Việc triển khai không dừng lại ở học tập, nghiên cứu, mà phải chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ ràng.

Đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, yêu cầu đặt ra là mỗi tác phẩm báo chí, mỗi ấn phẩm xuất bản phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết, phản ánh hơi thở cuộc sống, lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội.

Cùng với đó cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và hiệu quả; đẩy nhanh chuyển đổi số, thích ứng với xu thế truyền thông đa nền tảng; đồng thời giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội.

Báo chí phải thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, kịp thời phát hiện, cổ vũ cái mới, đấu tranh với cái sai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đội ngũ văn nghệ sĩ cần phát huy cao độ trách nhiệm xã hội và năng lực sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, mà còn phải đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, đồng chí yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng sản xuất trực tiếp tri thức, là động lực quan trọng của tăng trưởng. Cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người là then chốt trong triển khai Nghị quyết. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, phải xây dựng đội ngũ làm báo, làm xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh. Cùng với đó là cơ chế khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng để thu hút, giữ chân nhân tài, phát huy tối đa sức sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện; bảo đảm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu