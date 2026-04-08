Hơn 1.000 cán bộ, đảng viên phường Hạc Thành học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 8/4, Đảng ủy phường Hạc Thành tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 1.000 đồng chí là cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan Đảng, UBND, Uỷ ban MTTQ phường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Hạc Thành.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hạc Thành nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt; tập trung nghiên cứu sâu những điểm mới, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm chỉ đạo, định hướng, qua đó triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Trung, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo phường Hạc Thành đã trình bày Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết của Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Huê