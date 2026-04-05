Sao Vàng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sao Vàng đặt ra 26 chỉ tiêu chủ yếu. Để các chỉ tiêu nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã xác định; đồng thời vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của xã. Trong quá trình triển khai, xã cũng đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đang hoàn thiện.

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 537ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện dự án, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sao Vàng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan của dự án từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Thọ Xuân; đồng thời rà soát hồ sơ, kiện toàn lại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ban hành kế hoạch, thông báo thu hồi đất để tập trung triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đến các hộ bị ảnh hưởng. Việc kiểm kê, đo đạc được địa phương thực hiện theo quy định. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có đất bị ảnh hưởng đồng thuận, bàn giao mặt bằng được chú trọng. Cùng với đó, xã cũng chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng. Đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 139ha, thi công san nền cơ bản đạt khoảng 70ha. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, hiện nay đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và huy động máy móc, thiết bị tập trung cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công, san lấp mặt bằng. Dự kiến khoảng đầu quý 3 sẽ có thể đưa các nhà đầu tư thứ cấp vào.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Sao Vàng đề ra chỉ tiêu thực hiện tích tụ đất nông nghiệp, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 là 329ha; trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao là 65ha. Để đạt mục tiêu đề ra, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tích tụ, tập trung đất đai. Đồng thời, khuyến khích phát triển các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tạo cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đạt mục tiêu về tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn...

Được sự tuyên truyền, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền xã về chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương, nông dân xã Sao Vàng đã mạnh dạn đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao thu nhập, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Bà Lê Thị Vân, đại biểu HĐND xã Sao Vàng, Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Nông nghiệp CNC Rich Farm, cho biết: “Công ty đã nghiên cứu và đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, bao gồm thi công nhà màng, nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới cảnh quan, tưới nông nghiệp và nông nghiệp CNC; cung cấp các dịch vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như phân bón, hạt giống, giá thể ươm cây, tư vấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất trong nhà kính, nhà lưới và có farm sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như dưa vàng, dưa lưới, dưa leo, cà chua”.

Bà Lê Thị Vân cũng là người có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như mô hình: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị gồm thi công, lắp đặt nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới và cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng trong hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của người dân đã và đang tạo nền tảng giúp xã Sao Vàng sớm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Xã phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá, góp phần hướng tới xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây của tỉnh, đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Lê Phượng