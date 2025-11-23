Đảng bộ xã Giao An đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ xã Giao An hiện có 22 tổ chức cơ sở đảng với 479 đảng viên. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Giao An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành; huy động tối đa và sử dụng hợp lý mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, XDNTM, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đổi mới công tác dân vận; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân...

Cán bộ xã Giao An tuyên truyền Nhân dân chăm sóc diện tích rừng trồng.

Ngay sau đại hội, xã Giao An đã cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy xã Giao An Lữ Đức Chung cho biết: "Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến các chi bộ trực thuộc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm và quy chế hoạt động. Đồng thời phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải thích những thắc mắc của Nhân dân về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết".

Để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 6%; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 39,6 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương giai đoạn 2026-2030 đạt 370 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 6%...

Thực hiện được mục tiêu này, xã đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, bền vững và theo chuỗi giá trị, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng quy hoạch đất xây dựng cụm công nghiệp, đất cho thương mại, dịch vụ và các loại đất khác đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của xã. Tập trung các nguồn lực từ ngân sách để thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng xã hội khác trên địa bàn theo hướng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để cụ thể hóa nghị quyết, Chi bộ thôn Poọng đã tập trung quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của thôn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp của, hiến đất mở rộng đường giao thông... Bí thư Chi bộ thôn Poọng Phạm Văn Công cho biết: “Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tập trung phát triển kinh tế; huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng đến nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu xây dựng thôn Poọng trở thành thôn kiểu mẫu”.

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân, tin chắc Giao An sẽ sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường