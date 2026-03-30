Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã nhanh chóng triển khai nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần chủ động, quyết liệt, sát với thực tiễn địa phương. Mục tiêu là tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng cuối năm 2026.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa nghị quyết thành các phần việc thiết thực, gần dân, sát dân. Tại tổ dân phố Phúc Quang, phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp” được đông đảo người dân hưởng ứng. Bí thư chi bộ tổ dân phố Phúc Quang, Hoàng Tất Thanh chia sẻ: “Chi bộ đã họp bàn, soi chiếu từng nội dung nghị quyết với điều kiện thực tiễn của địa phương để xác định hướng đi đúng, cụ thể hóa thành các phần việc phù hợp. Chúng tôi tuyên truyền Nhân dân đưa các giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng ngô ngọt, lạc... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, chi bộ vận động bà con đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các tuyến đường hoa, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu đã được hoàn thiện. Thời gian qua, thôn Phúc Quang đã xây dựng 700m tường rào thoáng, nâng cấp, mở rộng hơn 1km đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình phụ, tường rào, cổng, hiến gần 1.000m2 đất; đóng góp hơn 1 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để hoàn thiện các tuyến đường, tạo diện mạo mới cho khu dân cư”.

Đồng chí Lê Trung Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Nam Sầm Sơn, cho biết: “Đảng bộ phường hiện có 55 tổ chức đảng trực thuộc với trên 1.500 đảng viên. Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 29 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Để đạt và vượt các chỉ tiêu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy viên được phân công phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Song song với đó, Đảng ủy phường tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết”.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, phường Nam Sầm Sơn chỉ đạo tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Phường cũng tập trung nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lợi, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ngư dân, từng bước giảm và chấm dứt khai thác ven bờ bằng phương tiện nhỏ; phát triển rừng phòng hộ ven biển và quy hoạch, lựa chọn các loại cây xanh đô thị phù hợp, góp phần tạo cảnh quan xanh, cải thiện môi trường và hình thành các điểm nhấn kiến trúc.

Phát triển du lịch biển kết hợp du lịch cộng đồng được xác định là hướng đi chiến lược. Phường kêu gọi các nhà đầu tư lớn thực hiện đầu tư các khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, nhà hàng, từng bước xây dựng hệ thống đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp dịch vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Ngành du lịch bước đầu đã khởi sắc, với tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn của Tập đoàn Văn Phú Invest đưa vào khai thác, tạo diện mạo mới cho du lịch biển Nam Sầm Sơn. Hệ thống chợ truyền thống được nâng cấp, các cửa hàng tiện lợi mở rộng; hạ tầng bưu chính, viễn thông được đầu tư, nâng cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Bên cạnh đó, phường Nam Sầm Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử hiện đại; nâng cao năng lực số cho cán bộ, doanh nghiệp và Nhân dân. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể dục - thể thao được chú trọng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo diện mạo mới, bền vững cho địa phương, góp phần xây dựng phường phát triển toàn diện, hiện đại và văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê