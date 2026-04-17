Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ quý II năm 2026

Sáng 17/4, Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện Lực Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026.

Lãnh đạo Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ tại hội nghị.

Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa hiện có 110 đảng viên. Trong quý I năm 2026, mặc dù bị ảnh hưởng của thị trường năng lượng, giá các loại vật liệu biến động nhưng Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã lãnh đạo các đơn vị thành viên khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu các nhiệm vụ đề ra.

Giá trị sản xuất của công ty trong quý I đạt trên 306 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ, doanh thu đạt trên 281 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1,1 tỷ đồng.

Các đảng viên tham dự hội nghị.

Trong thời gian qua, công ty đã triển khai xây lắp một số công trình, dự án điện tại các tỉnh phía Bắc; đồng thời đầu tư xây dựng mới lưới điện trung áp, hạ áp với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, góp phần chống quá tải, giảm tổn thất điện năng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Với những kết quả đạt được, quý II/2026, Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo các đơn vị thành viên nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, lựa chọn đầu tư hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu giá trị sản xuất đạt trên 355 tỷ đồng, doanh thu đạt 323 tỷ đồng. Triển khai đầu tư xây dựng đường dây trung thế và 26 trạm biến áp nhằm chống quá tải hệ thống lưới điện. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên và người lao động.

Lãnh đạo Đảng bộ công ty trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty Cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Tiến Dũng