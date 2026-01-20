Đan Mạch điều thêm binh sĩ tới Greenland trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng

Đan Mạch đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy kế hoạch sáp nhập hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Theo các hãng truyền thông địa phương, một lực lượng đáng kể binh sĩ chiến đấu của Đan Mạch sẽ tới Greenland trong những ngày tới, với thời gian đồn trú có thể kéo dài từ một đến hai năm.

Đan Mạch điều thêm binh sĩ tới Greenland trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng. Ảnh: EPA

Đài truyền hình TV2 của Đan Mạch cho biết, tối 19/1, một lực lượng đã được triển khai tới Kangerlussuaq, nơi đặt sân bay quốc tế chính của Greenland. Trước đó, khoảng 100 binh sĩ Đan Mạch đã có mặt tại Nuuk, thủ phủ của Greenland, cùng một số lượng tương tự tại Kangerlussuaq ở phía Tây hòn đảo.

Thiếu tướng Søren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Cực Liên quân của Đan Mạch tại Greenland, xác nhận các binh sĩ này sẽ tham gia cuộc tập trận Arctic Endurance. Cũng theo ông Andersen, Đan Mạch đang lên kế hoạch triển khai binh sĩ tại Greenland trong suốt năm 2026 và những năm tiếp theo, coi đây là một nhiệm vụ dài hạn, có thể phối hợp với quân đội các nước đồng minh.

Trong khi đó, Chính phủ Đan Mạch đã chính thức đề xuất NATO triển khai một sứ mệnh tại Greenland. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết đề xuất này đã được nêu ra trong cuộc gặp ngày 19/1 với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt tại trụ sở liên minh ở Brussels. Theo ông, NATO đã ghi nhận sáng kiến và sẽ tiếp tục xem xét khuôn khổ triển khai.

Chính phủ Đan Mạch chính thức đề xuất NATO triển khai một sứ mệnh tại Greenland. Ảnh: AP.

Trong diễn biến liên quan, trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X ngày 19/1, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết các máy bay quân sự của Mỹ và Canada sẽ sớm được triển khai tới Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ tại Greenland, trong khuôn khổ các hoạt động được mô tả là “thường lệ” và đã được lên kế hoạch từ trước.

Các nhà quan sát cho rằng, dù được mô tả là “thường lệ”, song những hoạt động quân sự tại Greenland vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng tại Bắc Cực và những bất đồng ngày càng rõ nét giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu.

Ngọc Liên

Nguồn: Politico/DW