Đan Mạch mời Mỹ tập trận chung tại Greenland

Đan Mạch đã mời Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự chung tại Greenland như một phần của nỗ lực tăng cường an ninh Bắc Cực và hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao giữa hai bên liên quan đến vấn đề Greenland

Thiếu tướng Soren Andersen, Tư lệnh Bộ chỉ huy Liên hợp Bắc Cực tạo dáng trong cuộc phỏng vấn với Reuters trên tàu chiến Đan Mạch tại Nuuk, Greenland, ngày 16 tháng 1 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Thiếu tướng Soren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Cực chung của Đan Mạch ngày 16/1, đã gửi lời mời chính thức tới phía Mỹ tham gia cuộc tập trận mang tên “Arctic Endurance”. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực tác chiến trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng tham gia.

Copenhagen kỳ vọng các cuộc tập trận chung sẽ góp phần giải tỏa những quan ngại an ninh của Washington tại Bắc Cực, đồng thời tái khẳng định vai trò và trách nhiệm của Đan Mạch trong NATO, mà không làm thay đổi lập trường về chủ quyền đối với Greenland.

Đan Mạch muốn chứng minh rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland nên được duy trì dưới hình thức đồng minh NATO và hợp tác an ninh, thay vì quyền sở hữu lãnh thổ. Đây được xem là nỗ lực của Copenhagen nhằm xoa dịu Washington bằng cách tăng cường hợp tác thay vì nhượng bộ về chủ quyền.

Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển gửi lực lượng đến Greenland tham gia cuộc tập trận “Arctic Endurance”. Ảnh: WENewsEnglish

Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Đan Mạch chi tiêu quá ít cho việc bảo vệ Greenland, Tướng Andersen cho biết Copenhagen đã công bố gói ngân sách quốc phòng Bắc Cực trị giá 42 tỷ crowns Đan Mạch (khoảng 6,5 tỷ USD) để hiện đại hóa hệ thống giám sát và tuần tra.

Liên quan đến tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về việc khu vực Greenland đang bị tàu nước ngoài “bao vây”, Tướng Andersen khẳng định “không thấy bất kỳ tàu Nga hay Trung Quốc nào quanh Greenland” và cho biết có dấu hiệu hoạt động của một số tàu ở khu vực Bắc Băng Dương, nhưng không phải ở gần hòn đảo này.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến lời mời của Đan Mạch.

Trong khi đó, một số quốc gia thành viên NATO khác như Đức, Pháp, Na Uy và Thụy Điển đã cử lực lượng tới Greenland để tham gia tập trận hoặc tiến hành các hoạt động chuẩn bị ban đầu.

Nhật Lệ

Nguồn: RBC-Ukraine, Reuters