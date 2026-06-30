Đàm phán thương mại Mỹ- Ấn: Chỉ còn 1- 2% nội dung pháp lý cuối cùng

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi hai bên đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán hiệp định thương mại song phương. Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor khẳng định Washington hoàn toàn tin tưởng New Delhi là đối tác chiến lược đáng tin cậy và ổn định, đồng thời cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor. Ảnh: The Hindu.

Ông Sergio Gor cho biết Hiệp định thương mại song phương Mỹ - Ấn Độ đang ở giai đoạn hoàn tất, khi các bên chỉ còn xử lý khoảng 1-2% nội dung pháp lý cuối cùng. Bên cạnh đó, cuộc họp cấp cao của cơ chế Đối thoại An ninh Bộ Tứ (Quad) dự kiến sẽ diễn ra tại Philippines trong khoảng hai tuần tới.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ - Ấn lần thứ 9 năm 2026, ông Gor cho biết Đại sứ quán Mỹ đang tích cực phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư và kinh doanh tại Ấn Độ.

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng lợi ích chiến lược lâu dài và không bị chi phối bởi các biến động chính trị ngắn hạn. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục theo đuổi quan hệ hợp tác cùng có lợi với Ấn Độ.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cho biết Hiệp định thương mại Mỹ - Ấn Độ đang ở giai đoạn hoàn tất. Ảnh: ET Now.

Ông Gor cũng cho biết kể từ khi nhậm chức, ưu tiên của ông là thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Washington và New Delhi. Ông dẫn chứng các chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Lục quân Mỹ tới Ấn Độ, đồng thời tiết lộ Ngoại trưởng Marco Rubio đang lên kế hoạch thăm Ấn Độ lần thứ hai trước cuối năm, sau chuyến công du hồi tháng 5. Mỹ cũng bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Narendra Modi sang thăm theo lời mời đã được chuyển tới nhà lãnh đạo Ấn Độ.

Trong khi đó, Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Vinay Mohan Kwatra cho rằng Ấn Độ đang nổi lên như một trụ cột quan trọng của tăng trưởng và ổn định kinh tế toàn cầu. Ông cho biết quy mô nền kinh tế nước này hiện đạt khoảng 4.300 tỷ USD, đặt mục tiêu tăng lên 7.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, 14.000 tỷ USD vào giữa những năm 2030 và đạt 25.000-30.000 tỷ USD vào năm 2047.

Theo ông Mohan Kwatra, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt nhiều thách thức và biến động, Ấn Độ không chỉ là cầu nối mà còn là một trụ cột quan trọng đối với tăng trưởng và ổn định của kinh tế toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.