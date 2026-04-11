Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan: "Giờ G" căng thẳng, an ninh siết chặt tại Islamabad

Ghi nhận sáng 11/4, thủ đô Islamabad (Pakistan) bước vào trạng thái “nội bất xuất ngoại bất nhập” khi phái đoàn cấp cao Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào bàn đàm phán mang tính quyết định cho vận mệnh hòa bình khu vực.

Lực lượng an ninh được triển khai tại Islamabad, Pakistan, trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran . Ảnh: AP

Chính quyền Pakistan đã quyết định ban hành lệnh nghỉ lễ cục bộ tại hai thành phố Islamabad và Rawalpindi trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 9, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đảm bảo an ninh. Song song với đó, một chiến dịch bảo vệ quy mô lớn đã được triển khai tại thủ đô Islamabad với hơn 10.000 nhân sự, bao gồm lực lượng cảnh sát, các đơn vị bán quân sự và quân đội. Các tuyến đường dẫn đến “Vùng Xanh” và các khách sạn hạng sang đều bị phong tỏa hoàn toàn. Quân đội được triển khai để bảo vệ vòng ngoài.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu ngày 10/4 đã hạ cánh xuống Islamabad, Pakistan, để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, tháp tùng ông Ghalibaf gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cùng một số thành viên quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã đặt điều kiện ngừng bắn tại Li Băng và “giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran” làm tiền đề để bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

Viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X bằng tiếng Anh, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết: “Hai trong số các biện pháp đã được các bên cùng thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện: Lệnh ngừng bắn tại Li Băng và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán. Hai vấn đề này phải được hoàn tất trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu”.

Phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán với Mỹ Ảnh: PressTV

Ông Ghalibaf đưa ra thông báo này ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lên máy bay tới Islamabad để tham gia các cuộc hội đàm nhằm chuyển đổi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran thành một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn. Phía Mỹ giữ quan điểm cứng rắn: Hoặc một thỏa thuận hòa bình lâu dài được thiết lập, hoặc Washington sẽ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người trung gian chính giữa Iran và Mỹ, cho biết Li Băng là một phần của thỏa thuận. Ông Shehbaz Sharif nhận định đây là thời điểm “được ăn cả ngã về không”. Nếu đối thoại thất bại, nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra tại Trung Đông là khó tránh khỏi.

Trước vòng đàm phán, thực địa cũng không cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Giao tranh tại Li băng vẫn tiếp diễn với cường độ cao, làm suy giảm đáng kể niềm tin vào hiệu lực của lệnh ngừng bắn. Những đòn không kích liên tiếp của Israel, cùng các động thái quân sự trong khu vực, khiến viễn cảnh đạt được một thỏa thuận bền vững trở nên xa vời hơn. Nhiều nhà phân tích cho rằng, Israel một bên trong cuộc chiến không tham gia đàm phán là một thách thức cho thấy con đường hướng tới một lệnh ngừng bắn thực chất và lâu dài vẫn còn đầy chông gai, chứa đựng sự đổ vỡ tiềm tàng.

Nhật Lệ

Nguồn: Chosun, Aljazeera