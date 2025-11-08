Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian.

Các chiến binh Taliban Afghanistan ngồi bên khẩu súng phòng không gần biên giới Afghanistan-Pakistan ở Spin Boldak, tỉnh Kandahar. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố hôm 7/11, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar khẳng định rằng, Afghanistan đã không thực hiện các cam kết mà nước này đưa ra với cộng đồng quốc tế về việc kiềm chế “khủng bố” theo thỏa thuận hòa bình Doha năm 2021. Ông Tarar cho biết, Pakistan “sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào của chính quyền Taliban mà không phù hợp với lợi ích của người dân Afghanistan hoặc các nước láng giềng.” Ông cũng nhấn mạnh rằng, Islamabad vẫn tiếp tục tìm kiếm hòa bình, đồng thời sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ người dân và chủ quyền của mình.

Thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán được Bộ trưởng Tarar đưa ra sau khi một quan chức Afghanistan cho biết, bốn dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan dọc tuyến biên giới chung, bất chấp các cuộc đàm phán song phương đang diễn ra.

Một người đàn ông Afghanistan đang ở bên trong một ngôi nhà bị hư hại sau vụ nổ súng xuyên biên giới tại quận Spin Boldak, Kandahar vào ngày 7 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AFP.

Phía Afghanistan cáo buộc Pakistan là bên tiến hành vụ nổ súng trước và lực lượng Afghanistan đã không đáp trả trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đang diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Tahir Andrabi, cho biết Afghanistan mới là bên bắt đầu vụ nổ súng. Bộ Thông tin Pakistan cho biết: “Pakistan vẫn cam kết đối thoại liên tục và kỳ vọng nhận được phản hồi tương xứng từ chính quyền Afghanistan”. Ông cho biết Pakistan đã chuyển các yêu cầu của mình tới các bên trung gian “với mục tiêu duy nhất là chấm dứt khủng bố xuyên biên giới,” và rằng “các bên trung gian đang thảo luận từng điểm trong các yêu cầu của Pakistan với phái đoàn Afghanistan.”

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán vào tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các bên đã đồng ý thành lập một cơ chế giám sát và xác minh nhằm duy trì hòa bình.

Theo Liên Hợp Quốc, 50 dân thường đã thiệt mạng và 447 người khác bị thương bên phía Afghanistan trong các vụ đụng độ bắt đầu từ ngày 9 tháng 10. Quân đội Pakistan cho biết, 23 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương, mà không đề cập đến thương vong dân sự.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera