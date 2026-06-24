Đám cháy khu vực rừng giáp ranh phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ đã được khống chế

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và chữa cháy, song đến 17 giờ 30 phút chiều nay (24/6), các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, khống chế được đám cháy tại khu vực rừng giáp ranh 2 phường Trúc Lâm - Đào Duy Từ, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan sang các khu vực rừng lân cận và công trình hạ tầng trên địa bàn.

Đám cháy ở khu vực rừng giáp ranh giữa 2 phường Trúc Lâm và Đào Duy Từ đã được khống chế.

Chiều 24/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn các phường Hải Bình, Trúc Lâm và Đào Duy Từ đã xảy ra cháy rừng tại 2 khu vực gồm: rừng thuộc phường Hải Bình và khu vực rừng giáp ranh giữa 2 phường Trúc Lâm - Đào Duy Từ. Diện tích rừng bị cháy được xác định là rừng sản xuất và rừng phòng hộ.

Đám cháy tại khu vực rừng phường Hải Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Do khu vực cháy có nhiều loại cây dễ bắt lửa như thông, bạch đàn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng Flycam trinh sát tiếp cận đám cháy.

Đám cháy cũng ảnh hưởng đến Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2 trên địa bàn phường Đào Duy Từ. Để bảo đảm an toàn cho hệ thống điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tạm thời cắt điện tại trạm, làm ảnh hưởng đến hơn 30.000 khách hàng.

Trạm biến áp 110kv Tĩnh Gia 2 đã được cấp điện trở lại.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy tại khu vực rừng giáp ranh giữa phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ đã được khống chế, khoanh vùng kiểm soát; Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2 đã được cấp điện trở lại.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại chỗ để khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan tại khu vực rừng phường Hải Bình.

Đỗ Đức