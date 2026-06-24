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Cháy rừng tại phường Hải Bình

Đỗ Đức
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(Baothanhhoa.vn) - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu giờ chiều 24/6 trên địa bàn phường Hải Bình. Các lực lượng chức năng đang tức tốc triển khai phương án ứng cứu.

Cháy rừng tại phường Hải Bình

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu giờ chiều 24/6 trên địa bàn phường Hải Bình. Các lực lượng chức năng đang tức tốc triển khai phương án ứng cứu.

Cháy rừng tại phường Hải Bình

Khói bốc lên từ đám cháy.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), vào hồi 13h38 phút ngày 24/6, Trung tâm 114 nhận được tin người dân báo cháy rừng Mai Lâm trên địa bàn phường Hải Bình.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy, cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy.

Cháy rừng tại phường Hải Bình

Cháy rừng tại phường Hải Bình

Các lực lượng chức năng đang tức tốc triển khai phương án chữa cháy.

Công an phường Hải Bình cũng đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai phương án chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xảy ra hỏa hoạn lên cao trên 400c khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Cháy rừng tại phường Hải Bình

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng tại chỗ khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật thông tin sự việc...

Đỗ Đức

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #phường Hải Bình #Lực lượng chức năng #Báo và Phát thanh #Cháy rừng #Triển khai #Phương án #Chữa cháy #Vụ hỏa hoạn #Hiện trường

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