Nhân viên ngành Điện hỗ trợ thai phụ gặp tai nạn giao thông

Không chỉ tận tâm với nhiệm vụ bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục phục vụ khách hàng, những người thợ điện Công ty Điện lực Thanh Hóa còn luôn sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Việc kịp thời hỗ trợ một thai phụ gặp tai nạn giao thông vào trưa ngày 24/6 của hai cán bộ ngành Điện trên đường làm nhiệm vụ là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy.

Trưa ngày 24/6, trên đường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lưới điện định kỳ, anh Trịnh Quốc Tú, nhân viên Tổ bay Flycam, Đội Hotline và anh Phạm Tuấn Huy, nhân viên Tổ Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực Hạc Thành (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã chứng kiến một vụ va chạm giao thông giữa xe taxi và xe máy do một phụ nữ đang mang thai điều khiển.

Nhân viên Điện lực Hạc Thành hỗ trợ thai phụ gặp tai nạn giao thông.

Ngay khi vụ việc xảy ra, hai anh đã lập tức dừng phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để hỗ trợ nạn nhân. Trong lúc chờ lực lượng chức năng và người thân có mặt, anh Tú và anh Huy đã phối hợp sơ cứu ban đầu, động viên tinh thần thai phụ, đồng thời tham gia bảo vệ hiện trường, hỗ trợ phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sự có mặt kịp thời cùng những hành động đầy trách nhiệm của hai cán bộ ngành Điện đã giúp người bị nạn được hỗ trợ ban đầu một cách nhanh chóng, góp phần giảm bớt lo lắng cho nạn nhân và những người xung quanh. Dù chỉ là một việc làm xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, nhưng hành động ấy đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người dân chứng kiến sự việc.

Đối với cán bộ, công nhân viên ngành Điện, nhiệm vụ thường ngày là quản lý vận hành lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh công việc chuyên môn, tinh thần vì cộng đồng luôn được mỗi người lao động gìn giữ và phát huy như một giá trị văn hóa tốt đẹp của ngành Điện.

Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, những việc làm nhân văn như vậy đã trở thành nét đẹp được duy trì và lan tỏa trong nhiều năm qua. Hằng năm, Công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Mỗi giọt hồng của CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa đã góp phần ý nghĩa để cho nhiều cuộc đời được ở lại.

Cùng với đó, cán bộ, công nhân viên Công ty còn tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Những nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thợ điện gần gũi, thân thiện và giàu lòng nhân ái trong lòng nhân dân.

Hành động của anh Trịnh Quốc Tú và anh Phạm Tuấn Huy là một câu chuyện đẹp giữa đời thường, tiếp tục tô thắm thêm màu áo cam của ngành Điện. Đó không chỉ là sự nhanh nhạy, trách nhiệm trước một tình huống khẩn cấp mà còn là minh chứng sinh động cho văn hóa EVN, văn hóa của những con người luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng bằng những việc làm thiết thực nhất.

Những việc làm tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đang góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp, xây dựng hình ảnh Công ty Điện lực Thanh Hóa không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn là doanh nghiệp luôn đồng hành cùng cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền