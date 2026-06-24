Đấu tranh quyết liệt với vi phạm về môi trường

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Lực lượng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Riêng lực lượng cảnh sát môi trường và công an các xã, phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm như: Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và trong nông nghiệp; trong xử lý chất thải...

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, qua kiểm tra, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, xử phạt hành chính hàng trăm vụ vi phạm trên các lĩnh vực khai thác, mua bán khoáng sản, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Điển hình ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự; tống đạt các quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng tổ chức chăn nuôi lợn quy mô lớn, mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi, có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tiếp đó, ngày 14/5/2026, qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hành chính Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Sơn với số tiền hơn 408 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy, nước thải từ khu chăn nuôi lợn của doanh nghiệp này có các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn từ 1,5 đến trên 10 lần. Lưu lượng xả thải ghi nhận trong khoảng từ 60 đến dưới 80m3 mỗi ngày, thuộc mức có nguy cơ gây tác động đáng kể đến môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp còn bị yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm, đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên một số lĩnh vực như an toàn vệ sinh thực phẩm; khai thác, vận chuyển chế biến khoáng sản; xả thải và xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức trinh sát các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng công tác phối hợp với các ngành chức năng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm môi trường trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường...

Bài và ảnh: Quốc Hương