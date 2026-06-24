Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu 3 điểm cháy rừng

Từ khoảng 13 giờ 15 phút đến 15 giờ ngày 24/6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra cháy rừng tại 3 điểm gồm: khu vực Đồi 174, Tổ dân phố Hữu Nhân, phường Hải Bình; khu vực rừng thông chân núi Lâm Động, phường Đào Duy Từ; và khu vực Tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia và Ban CHQS các phường Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm đã khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, Dân quân thường trực, Dân quân cơ động phối hợp cùng lực lượng công an, kiểm lâm và Nhân dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp dập lửa, tổ chức phát đường băng cản lửa, sử dụng phương tiện, dụng cụ tại chỗ để khoanh vùng, hạn chế cháy lan.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, thực bì khô, gió lớn, cùng địa hình đồi núi phức tạp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, các đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Hiện nay, do một số khu vực tiếp tục cháy âm ỉ và có nguy cơ lan lên đỉnh đồi, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì quân số, bám hiện trường, tiếp tục triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng xử lý các tình huống, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và diện tích rừng trên địa bàn.

Ngọc Lê - Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh)