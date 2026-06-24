Thí điểm trực tuyến 5 thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, đẩy mạnh khai thác dữ liệu đất đai từ 1/7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, công bố và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời thí điểm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, tỉnh sẽ thí điểm tiếp nhận, xử lý trực tuyến 5 thủ tục liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo kế hoạch, việc triển khai nhằm tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu số, dữ liệu đã được số hóa và chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; từng bước thay thế việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại các giấy tờ, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc đã được số hóa theo quy định. Qua đó góp phần giảm thành phần hồ sơ giấy, giảm số lần đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống, quy trình nghiệp vụ, công tác phối hợp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để tiếp tục hoàn thiện trước khi triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, Thanh Hóa sẽ thí điểm tiếp nhận, xử lý trực tuyến 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Sơn, Hoằng Hóa, Triệu Sơn. Cụ thể gồm:

- Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Về hình thức xử lý, đối với Giấy chứng nhận mẫu A4 đã gắn mã QR, thủ tục sẽ được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử. Đối với Giấy chứng nhận mẫu A3 chưa có mã QR để khai thác thông tin, thủ tục được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần; người dân nộp bản gốc Giấy chứng nhận để tạo, gắn mã QR vào Giấy chứng nhận mẫu A3. Các lần thực hiện tiếp theo sẽ được giải quyết theo hình thức trực tuyến toàn trình như đối với Giấy chứng nhận mẫu A4, không phải nộp lại bản giấy Giấy chứng nhận.

Cùng với việc thí điểm trực tuyến các thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ triển khai công bố quy định trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; công bố, hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu đất đai diện rộng để thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân, tổ chức có thể tra cứu thông tin đất đai minh bạch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng trực tuyến của địa phương.

Ngoài ra, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; tổ chức cập nhật, quản lý, khai thác các thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời rà soát, đối khớp, làm sạch thông tin chủ sử dụng đất đối với các trường hợp chưa đầy đủ dữ liệu hoặc cần xác minh, đối chiếu.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai kế hoạch; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Viễn thông Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

LP (Nguồn UBND tỉnh)