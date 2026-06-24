Phường Hàm Rồng quan tâm giải quyết các vấn đề người dân phản ánh, kiến nghị

Duy trì nghiêm lịch tiếp công dân theo định kỳ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, quan tâm công tác hòa giải, UBND phường Hàm Rồng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vấn đề người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh.

Lực lượng chức năng phường Hàm Rồng xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, giải quyết vấn đề người dân kiến nghị, phản ánh.

Xác định rõ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội, vừa góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, ngay sau khi được thành lập, đi vào hoạt động, UBND phường Hàm Rồng đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó quán triệt, cụ thể hóa phương châm vận hành chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trực tiếp là những vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn đời sống.

Theo đó, phường đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để người dân được biết, thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Chủ động chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân và niêm yết công khai lịch tiếp ở vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận. Tổ chức phân công lãnh đạo và ưu tiên bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm thực tiễn, phẩm chất đạo đức phục vụ công tác tiếp công dân. Đồng thời bám sát địa bàn các tổ dân phố, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường, riêng trong quý I/2026, UBND phường đã tổ chức tiếp 120 lượt người, trong đó lãnh đạo phường tiếp định kỳ theo lịch và đột xuất 19 buổi với 23 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như giải quyết tranh chấp đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, công tác quản lý, sử dụng đất đai, tình trạng chậm thực hiện các dự án...

Cũng trong quý I, thông qua các kênh khác nhau, phường đã tiếp nhận 127 đơn của công dân. Toàn bộ số này là đơn phản ánh của công dân liên quan đến các vấn đề quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tranh chấp đất đai, tình trạng chậm tiến độ ở một số công trình, dự án làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính... Sau khi tiếp nhận, phường tổ chức phân loại, xử lý đơn của công dân. Từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề người dân kiến nghị, phản ánh. Đồng thời phát huy vai trò của công tác hòa giải để giải quyết triệt để các tranh chấp nảy sinh trong cuộc sống Nhân dân, gắn kết tình cảm cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng liên quan thường xuyên kiểm tra, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở các tuyến phố. Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất để nắm bắt tiến độ, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn. Đồng thời tăng cường thời gian làm việc tại cơ sở, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân quan tâm phản ánh.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong tiếp, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hầu hết các vụ, việc sau tiếp nhận được UBND phường giải quyết kịp thời, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, không phát sinh điểm nóng, phức tạp. Riêng trong giải quyết đơn, phường đã giải quyết triệt để 60 vụ việc. Số đơn còn lại đều trong hạn định giải quyết của pháp luật.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND phường đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, chủ động công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động. Đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp... Tính đến cuối tháng 5, mức độ hài lòng của công dân với công tác giải quyết thủ tục hành chính của phường đạt 97,7 điểm, xếp thứ 17/166 xã, phường và đứng đầu trong các phường trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Đồng Thành