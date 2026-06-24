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Hơn 500 người tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Đỗ Đức
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/6, hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình.

Hơn 500 người tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Chiều 24/6, hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình.

Hơn 500 người tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 38 phút cùng ngày, tại khu vực Đồi 174, phường Hải Bình xảy ra cháy rừng. Do khu vực cháy chủ yếu là rừng thông cùng nhiều loại cây bụi, dây leo khô dễ bắt lửa, gặp thời tiết nắng nóng, gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Hơn 500 người tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng công an các địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Hơn 500 người tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực dập tắt đám cháy.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 170 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị khu vực phòng thủ tham gia chữa cháy. Trung đoàn 762 cũng huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 762 cho biết: "Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện với quyết tâm cao nhất để tham gia chữa cháy tại khu vực Đồi 74. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận".

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại phường Hải Bình khoảng hơn 1,5 ha.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi chặt chẽ hiện trường, xử lý các điểm phát sinh nhằm bảo đảm đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đỗ Đức

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