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Tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp do cháy rừng

Minh Tuyết
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(Baothanhhoa.vn) - Do khu vực cháy rừng tại khu vực Thôn 4, phường Đào Duy Từ đang tiến sát khu vực Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy cũng như bảo vệ an toàn vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa buộc phải thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp tại khu vực liên quan.

Tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp do cháy rừng

Do khu vực cháy rừng tại khu vực Thôn 4, phường Đào Duy Từ đang tiến sát khu vực Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy cũng như bảo vệ an toàn vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa buộc phải thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp tại khu vực liên quan.

Tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp do cháy rừng

Tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp do cháy rừng

Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng phải tạm ngừng cung cấp điện dự kiến gần 30.000 khách hàng.

Tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp do cháy rừng

Đây là sự cố tạm ngừng cung cấp điện ngoài ý muốn. Các đơn vị điện lực đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để khống chế đám cháy, bảo vệ an toàn lưới điện và sớm khôi phục cấp điện ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Chiều 24/6, trên địa bàn các phường Hải Bình, Trúc Lâm và Đào Duy Từ đã xảy ra cháy rừng tại 2 khu vực gồm: rừng thuộc phường Hải Bình và khu vực rừng giáp ranh giữa 2 phường Trúc Lâm - Đào Duy Từ. Diện tích rừng bị cháy được xác định là rừng sản xuất và rừng phòng hộ.

Do khu vực cháy có nhiều loại cây dễ bắt lửa như thông, bạch đàn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Minh Tuyết

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    Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và chữa cháy, song đến 17 giờ 30 phút chiều nay (24/6), các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, khống chế được đám cháy tại khu vực rừng giáp ranh 2 phường Trúc Lâm - Đào Duy Từ, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan sang các khu vực rừng lân cận và công trình hạ tầng trên địa bàn.

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    Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều 24/6 trên địa bàn phường Hải Bình. Các lực lượng chức năng đang tức tốc triển khai phương án ứng cứu.

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#Công ty Điện lực Thanh Hóa #khu vực #phường Đào Duy Từ #Cấp điện #Cháy rừng #Cung #Khẩn cấp #phường Hải Bình #Tĩnh Gia #Lực lượng chức năng

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