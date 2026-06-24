Tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp do cháy rừng

Do khu vực cháy rừng tại khu vực Thôn 4, phường Đào Duy Từ đang tiến sát khu vực Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy cũng như bảo vệ an toàn vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa buộc phải thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp tại khu vực liên quan.

Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng phải tạm ngừng cung cấp điện dự kiến gần 30.000 khách hàng.

Đây là sự cố tạm ngừng cung cấp điện ngoài ý muốn. Các đơn vị điện lực đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để khống chế đám cháy, bảo vệ an toàn lưới điện và sớm khôi phục cấp điện ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Chiều 24/6, trên địa bàn các phường Hải Bình, Trúc Lâm và Đào Duy Từ đã xảy ra cháy rừng tại 2 khu vực gồm: rừng thuộc phường Hải Bình và khu vực rừng giáp ranh giữa 2 phường Trúc Lâm - Đào Duy Từ. Diện tích rừng bị cháy được xác định là rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Do khu vực cháy có nhiều loại cây dễ bắt lửa như thông, bạch đàn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Minh Tuyết