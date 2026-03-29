Đảm bảo an ninh vùng biên Quang Chiểu

Đồn Biên phòng Quang Chiểu có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới, 22 cột mốc quốc giới, tiếp giáp với 9 bản của huyện Viêng Xay và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn 2 xã có 22 bản, với 2.022 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao và Khơ Mú sinh sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: Để đảm bảo an ninh vùng biên, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền các xã Quang Chiểu, Mường Chanh và các lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Hiệp định về quy chế biên giới giữa Việt Nam - Lào; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới; Luật Hôn nhân và Gia đình... lồng ghép trong các đợt tuyên truyền cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung tuyên truyền Nhân dân không tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 67 buổi với khoảng 7.000 lượt người tham gia. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể địa phương, vận động Nhân dân đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới”. Phối hợp với lực lượng dân quân, công an các xã Quang Chiểu, Mường Chanh và lực lượng chức năng nước bạn Lào tuần tra, kiểm soát địa bàn; tuần tra đường biên, mốc giới. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, các tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thực hiện phong trào bộ đội biên phòng chung tay XDNTM, đơn vị đã tham gia làm đường bê tông tại bản Pù Đứa (xã Quang Chiểu); vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn chung tay góp sức xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Phối hợp với Hội LHPN xã Quang Chiểu tổ chức mở lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho phụ nữ và người dân bản Pù Đứa...

Với những việc làm thiết thực của Đồn Biên phòng Quang Chiểu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, Nhân dân khu vực biên giới tin tưởng, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Khánh Linh