Xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện mô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông với các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi dàn hàng ngang, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông... diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Lực lượng công an lập biên bản xử lý nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, chạy xe tốc độ cao, tháo biển số xe, không đội mũ bảo hiểm.

Trước tình trạng trên, lực lượng công an trong tỉnh đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề, huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các tổ công tác được bố trí linh hoạt, kết hợp giữa tuần tra công khai và hóa trang, đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực “nóng”. Đặc biệt, công tác phối hợp liên ngành giữa cảnh sát giao thông, công an cơ sở và các lực lượng chức năng được triển khai đồng bộ, giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần tạo sức răn đe mạnh mẽ trong xã hội. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tăng cường hình thức xử phạt nguội qua hệ thống camera giao thông, camera an ninh trên các tuyến đường, đồng thời bố trí các tổ công tác theo dõi, xác định các trường hợp vi phạm, mức độ vi phạm để xử lý. Với những trường hợp cá biệt nhiều lần vi phạm, công an các phường, xã đã tới gia đình thông báo cho phụ huynh để có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình.

Không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện manh nha vi phạm, qua đó ngăn chặn từ gốc các hành vi nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động quần chúng Nhân dân ở từng thôn, khu phố, từng gia đình phản đối, lên án các đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ, kích động cho các đối tượng thực hiện hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng tích cực giúp đỡ lực lượng công an phát hiện, quản lý, giáo dục và ngăn chặn, xử lý các đối tượng cố tình vi phạm. Chỉ tính riêng trong quý I/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh. Ngoài các lỗi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách đánh võng, xe không gắn biển số..., lực lượng chức năng còn phát hiện 34 vụ thanh, thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm.

Điển hình, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10/5/2026, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát giao thông, Trung tâm chỉ huy (Phòng Tham mưu), Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm 17 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô che, hoặc tháo biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí lưu thông qua nhiều tuyến đường. Tiến hành rà soát, xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng thường tụ tập theo nhóm, sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để khoe khoang, “câu view”, tạo sự chú ý và thể hiện bản thân. Một số đối tượng còn mang theo hung khí nguy hiểm, có biểu hiện coi thường pháp luật, thách thức dư luận và lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Trước tình hình trên, các tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa công khai, vừa tổ chức lực lượng hóa trang bám sát, theo dõi di biến động của các đối tượng để triển khai phương án ngăn chặn, vây bắt, không để xảy ra hậu quả phức tạp về an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 23/3/2026, trên tuyến đường liên xã Biện Thượng (đoạn từ Cầu Hoành đến Quốc lộ 217), một nam thiếu niên điều khiển xe máy điện chở theo 1 người phía sau, không đội mũ bảo hiểm và buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện. Hành vi này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Biện Thượng nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là H.Đ.H., sinh năm 2012, trú tại xã Biện Thượng. Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe.

Bên cạnh sự quyết liệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an, rất cần sự đồng hành của nhà trường, gia đình trong việc giáo dục con em, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ đó hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm của bản thân trong việc quản lý phương tiện, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, kiên quyết không giao xe, tránh để phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bài và ảnh: Quốc Hương