Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp

Những năm qua, Thanh Hóa được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có được kết quả đó, bên cạnh việc đưa ra các cơ chế, chính sách ưu đãi, các cấp, các ngành của tỉnh đã tích cực vào cuộc, đảm bảo ổn định an ninh trật tự (ANTT) tại các khu, cụm công nghiệp, giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Công an xã Đồng Tiến thường xuyên bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình.

Nông Cống là địa phương có diện tích tự nhiên rộng, sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo lợi thế cạnh tranh và sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Toàn xã hiện có 2 cụm công nghiệp với 4 công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa nói chung và xã Nông Cống nói riêng. Tuy nhiên, do số lượng lao động lớn đã kéo theo tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích...

Thượng tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an xã Nông Cống, cho biết: Để chủ động nắm tình hình, giữ vững ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an xã Nông Cống đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc. Riêng lực lượng công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm, giải quyết và xử lý nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, như: Thường xuyên bám sát địa bàn, tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng và duy trì các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; vận động Nhân dân đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT khu vực trong và ngoài các doanh nghiệp; lồng ghép tổ chức 28 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 20 nghìn lượt công nhân.

Với phương châm giữ vững ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT tại các khu, cụm công nghiệp; xây dựng môi trường an ninh, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động nắm tình hình chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp, nhất là vào các dịp lễ, tết, điều chỉnh lương hằng năm; lắng nghe ý kiến từ các bộ phận: hành chính - nhân sự, công đoàn, đại diện người lao động của các công ty để nắm bắt, tìm hiểu thông tin. Từ đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu tư tưởng có khả năng phát sinh phức tạp để phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình, không để công nhân bức xúc kéo dài. Ngoài ra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội ở các khu, cụm công nghiệp, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả 2 vụ đình công, gần 50 vụ ngừng việc tập thể, trên 100 vụ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đình công tại các doanh nghiệp...

Mặt khác, lực lượng công an còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng nghìn cán bộ, công nhân các doanh nghiệp, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về các quy định của pháp luật, cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Lực lượng công an cũng phối hợp với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT; trong đó có nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả như: “Tổ công nhân tự quản” ở Khu Kinh tế Nghi Sơn; “Tổ an ninh tự quản” của Công đoàn Công ty TNHH Annora Việt Nam; mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại Khu Công nghiệp Hoàng Long...

Với các biện pháp chủ động và đồng bộ, trong những năm gần đây, tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp luôn được giải quyết kịp thời, ổn định, không để phát sinh phức tạp, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương