Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc từ cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam khẳng định: Muốn ổn định về an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phải xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Sáng 4/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Đây là đơn vị được tỉnh lựa chọn để tổ chức ngày hội điểm.

Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh.

Đại biểu và Nhân dân xã Quảng Ninh dự ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và đại biểu dự ngày hội.

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Quảng Ninh đã chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan công an cấp trên; phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Trong 7 tháng năm 2026, thông qua công tác vận động tác tầng lớp Nhân dân, đã phát hiện và cung cấp cho cơ quan công an 12 nguồn tin có giá trị liên quan đến đảm bảo ANTT. Qua bình xét, 11/11 thôn được Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận là “Khu dân cư an toàn về ANTT”. Xã Quảng Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận “Xã an toàn về ANTT” theo tiêu chí của Bộ Công an.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả xã Quảng Ninh đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tặng cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh và cá nhân đạt thành tích.

Đồng chí nhấn mạnh: Muốn ổn định về an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phải xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Ninh phải củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác đảm bảo ANTT. Xác định rõ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Đồng chí đề nghị lực lượng Công an xã Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Các tầng lớp Nhân dân xã Quảng Ninh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân xã Quảng Ninh; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân trong xã đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026; trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương trưng bày tại không gian ngày hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh khen thưởng.

Đỗ Đức