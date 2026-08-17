Phường Đào Duy Từ - Điểm sáng từ các mô hình tự quản về ANTT

Đối diện với những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an phường Đào Duy Từ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình tự quản, huy động Nhân dân cùng tham gia giữ gìn bình yên ngay ở cơ sở. Trong đó, các mô hình zalo “Kết nối cộng đồng – Giữ vững an ninh” và “Tổ tài xế taxi tự quản về ANTT” đang cho thấy hiệu quả thiết thực, trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương.

Công an phường Đào Duy Từ tuyên truyền, trao đổi với Nhân dân về mô hình “Kết nối cộng đồng – Giữ vững an ninh”.

Để phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong giữ gìn ANTT trên địa bàn, tháng 5/2026, Công an phường Đào Duy Từ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Kết nối cộng đồng – Giữ vững an ninh”. Mô hình đã tận dụng các nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở để thiết lập mạng lưới kết nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các đoàn thể chính trị và Nhân dân. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, thông qua kênh thông tin từ các nhóm zalo tổ dân phố, lực lượng chức năng đã nắm bắt, giải quyết 2 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 1 hộ dân thuộc diện phải cưỡng chế tự nguyện di dời; tiếp nhận thông tin, xác thực khai báo tạm trú cho 154 trường hợp người nước ngoài.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, tổ trưởng tổ dân phố Nổ Giáp, cho biết: “Hiệu quả của mô hình là tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Khi có kênh trao đổi thường xuyên với lực lượng công an, người dân vừa được cung cấp thông tin về pháp luật và cảnh báo lừa đảo, vừa có thể phản ánh nhanh những vấn đề phát sinh tại địa bàn”.

Theo Trung tá Nguyễn Danh An, Phó trưởng Công an phường Đào Duy Từ, mô hình “Kết nối cộng đồng - Giữ vững an ninh” đã tạo kênh thông tin trực tuyến hai chiều giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và người dân. Nhờ đó, những phản ánh về ANTT, tố giác tội phạm hoặc đề nghị hỗ trợ từ người dân có thể được tiếp nhận nhanh hơn. Qua mô hình, sức mạnh của Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được phát huy. Đồng thời, góp phần đổi mới lề lối làm việc của Công an phường theo hướng “gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ”, từng bước xây dựng nền tảng an ninh số thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Không dừng lại ở việc kết nối thông tin về ANTT giữa tổ dân phố, Công an phường Đào Duy Từ còn phát huy thế mạnh của từng nhóm nghề nghiệp trong cộng đồng. Từ tháng 5/2026, mô hình “Tổ tài xế taxi tự quản về ANTT” được thành lập, với 24 lái xe taxi, lái xe dịch vụ vận tải hoạt động trên địa bàn phường. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật và cách xử lý, cung cấp thông tin khi phát hiện vụ việc. Bên cạnh đó, nhóm zalo giữa Công an phường và các thành viên cũng được thiết lập để trao đổi thông tin nhanh chóng. Anh Lê Hữu Lợi, tổ dân phố Kim Phú, phường Hải Bình, chia sẻ: “Trong quá trình hành nghề, khi gặp các vụ tai nạn giao thông, chúng tôi đã kịp thời hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và thông báo cho lực lượng công an gần nhất để xử lý vụ việc”.

Qua thực tế hoạt động, mô hình đang từng bước phát huy vai trò của các thành viên trong nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Sau 3 tháng hoạt động, các thành viên “Tổ tài xế taxi tự quản về ANTT” đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến trật tự, an toàn giao thông và ANTT. Qua đó, góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc trên địa bàn. Trong thời gian tới, Công an phường tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình.

Từ những nhóm zalo kết nối từng tổ dân phố đến những tài xế hằng ngày rong ruổi trên các tuyến đường, mỗi người dân đang góp thêm một “mắt xích” vào mạng lưới giữ gìn ANTT ở cơ sở. Những việc làm ấy đang góp phần gìn giữ sự bình yên trong từng khu dân cư để phường Đào Duy Từ ngày càng an toàn, văn minh.

Bài và ảnh: Hoàng Mai