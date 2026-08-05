Không để “chặt chém” làm xấu hình ảnh du lịch Sầm Sơn

Từ phản ánh qua đường dây nóng và mạng xã hội, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã xác minh, xử lý nhiều vụ nài ép khách, không niêm yết giá, thu quá mức quy định, cân thiếu và vi phạm trông giữ xe. Việc xử lý đúng hành vi, công khai kết quả vừa bảo vệ du khách, vừa chấn chỉnh kinh doanh tại điểm đến.

Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Sầm Sơn kiểm tra hoạt động tại một điểm trông giữ xe trên địa bàn.

Phản ứng nhanh, xử lý đúng hành vi

Ngày 21/6/2026, từ clip phản ánh trên mạng xã hội về việc thu tiền tại bãi trông giữ xe Trung Mới, khu vực Hòn Trống Mái, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, xác minh. Theo nội dung phản ánh, một xe khách 29 chỗ đi vào bãi rồi quay đầu, dừng bên ngoài trả khách nhưng vẫn bị yêu cầu nộp tiền; một số người làm việc tại bãi còn ứng xử thiếu chuẩn mực với tài xế và hành khách. Sau đó, UBND phường Sầm Sơn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc với người quản lý bãi xe và các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm quy định về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ và hành vi gây mất trật tự công cộng. Các trường hợp liên quan bị xử lý giấy phép kinh doanh cùng một số tài liệu được tạm giữ để tiếp tục rà soát. Công an phường cũng kiến nghị xem xét chuyển giao hoạt động trông giữ xe cho đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Trước đó, đêm 25/4, khi diễn ra khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, một du khách gửi ô tô tại bãi đất trống phía Nam Vạn Chài Resort, gần vòng xuyến FLC, đường Nam sông Mã và bị thu 200.000 đồng/lượt. Từ phản ánh trên mạng xã hội, Công an phường phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 xác minh người thu tiền là N.T.T, sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Dũng Liên. Ngày 4/5, Đội Quản lý thị trường số 2 xử phạt N.T.T 15 triệu đồng về hành vi cung cấp dịch vụ với mức giá cao hơn giá tối đa do Nhà nước quy định, đồng thời buộc trả lại du khách 135.000 đồng chênh lệch. Số tiền thu sai không lớn, nhưng hành vi này có thể tác động đến lòng tin của du khách. Việc xử lý, công khai kết quả vừa bảo đảm quyền lợi người phản ánh, vừa cảnh báo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định về giá.

Cơ quan chức năng cũng kiểm chứng những thông tin có thể ảnh hưởng đến cơ sở kinh doanh chân chính. Ngày 1/5, hình ảnh hóa đơn ăn uống gần 18 triệu đồng tại một nhà hàng ở Sầm Sơn được chia sẻ kèm nghi vấn “chặt chém”. Qua xác minh, món ăn, số lượng và giá cả đã được khách hàng thống nhất trước khi sử dụng dịch vụ; người đăng hóa đơn không phản ánh bị ép giá. Kết quả kiểm tra giúp dư luận hiểu đúng sự việc, đồng thời bảo vệ uy tín cơ sở kinh doanh.

Từ ngày 15/4/2026 đến nay, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 xác minh 12 vụ việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, liên quan 14 cá nhân, cơ sở. Các vi phạm chủ yếu là nài ép khách, không niêm yết giá, bán cao hơn giá quy định, cân thiếu và vi phạm trông giữ xe. Tổng tiền xử phạt 65,25 triệu đồng; các trường hợp vi phạm bị buộc trả lại khách hàng hơn 1,18 triệu đồng.

Minh bạch dịch vụ để phòng ngừa vi phạm

Đường dây nóng và mạng xã hội giúp cơ quan chức năng sớm phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, để phòng ngừa từ đầu, giá cả và điều kiện cung cấp dịch vụ phải được công khai, tạo căn cứ để du khách lựa chọn, đối chiếu và phản ánh. Đội Quản lý thị trường số 2 đã dán khoảng 1.000 thông báo số điện thoại đường dây nóng tại các điểm kinh doanh; phối hợp với Công an phường tiếp nhận, xử lý thông tin 24/24 giờ. Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất cũng được tăng cường tại nhà hàng, khách sạn, bãi xe và khu vực đông du khách.

UBND phường Sầm Sơn đã lắp 7 cân đối chứng tại chợ Cột Đỏ, chợ Mới, các phố Lê Thánh Tông, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Hồng Lễ, đường Thanh Niên và khu vực ngã tư nhà thờ Sầm Sơn. Các cân được kiểm định, đặt nơi dễ quan sát, kèm số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, Đội Quản lý thị trường số 2 và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường. Du khách có thể cân lại hải sản và phản ánh khi phát hiện chênh lệch.

Hoạt động xe chở người bốn bánh có gắn động cơ được quản lý theo quy định về kinh doanh vận tải và Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, UBND phường Sầm Sơn xây dựng Phương án số 1326 về quản lý hoạt động kinh doanh xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Theo phương án, xe phục vụ du lịch phải có đăng ký, đăng kiểm, đồng hồ tính cước, bảng giá, số điện thoại đường dây nóng và mã QR thanh toán. Mỗi xe đăng ký một người điều khiển. Công an phường cấp thẻ nhận diện cho lái xe.

Đối với trông giữ xe, UBND phường yêu cầu các bãi công khai giá dịch vụ, phát vé, thực hiện nghĩa vụ thuế và chấn chỉnh văn hóa phục vụ. Nhân viên phải mặc trang phục, đeo thẻ nhận diện, chấp hành nội quy, ứng xử đúng mực. Các yêu cầu về giá, vé, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định pháp luật; trang phục, thẻ nhận diện và thái độ phục vụ thuộc nội dung quản lý của địa phương.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và người kinh doanh, du khách cũng cần chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Trước khi sử dụng dịch vụ, du khách nên kiểm tra giá niêm yết, thỏa thuận rõ mức thu, khối lượng, số lượng và nội dung phục vụ; đồng thời lưu giữ hóa đơn, vé hoặc thông tin giao dịch để làm căn cứ khi cần. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân và du khách nên cung cấp thông tin cho đường dây nóng để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Việc phản ánh cần khách quan, chính xác, tránh vội vàng quy kết một giao dịch là “chặt chém” khi chưa được xác minh, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín cơ sở kinh doanh và hình ảnh điểm đến.

Môi trường du lịch văn minh bắt đầu từ bảng giá dễ nhìn, hàng hóa được cân đúng, vé gửi xe được phát đầy đủ, người phục vụ ứng xử chuẩn mực và phản ánh được xử lý kịp thời. Khi các bên thực hiện đúng trách nhiệm, những cách làm chụp giật sẽ khó tồn tại, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Minh Tâm