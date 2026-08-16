Mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” ở Yên Nhân

Yên Nhân là xã vùng đệm biên giới, với 3 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%; đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo, cận nghèo còn cao, hiểu biết pháp luật còn hạn chế.

Công an xã Yên Nhân tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân.

Xác định rõ công tác tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Ban Chỉ đạo mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” xã Yên Nhân đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép với việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nội dung tuyên truyền được quan tâm đổi mới, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể; trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ sa ngã vào tệ nạn ma túy. Từ đó giúp Nhân dân và cán bộ hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy và hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Từ khi chính quyền mới đi vào hoạt động, xã đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; 6 buổi tuyên truyền lồng ghép; tổ chức cho 100% số hộ dân trên địa bàn ký cam kết về đấu tranh và phòng, chống ma túy; phối hợp với các trường học tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết về không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất có liên quan đến ma túy. Lập 6 nhóm zalo kết nối giữa công an xã với các thôn, bản, 1 trang

facebook “Công an xã Yên Nhân” để kịp thời thông báo nguy hiểm, tác hại của ma túy, cách phòng, chống để người dân chủ động quản lý con em mình.

Bên cạnh đó, công an xã phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, tổ bảo vệ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội ở các thôn tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy để kịp thời đấu tranh, xử lý hiệu quả. Tính đến tháng 8/2026, trên địa bàn xã không còn đối tượng nghiện, không có đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, còn 1 đối tượng sau cai nghiện được quản lý chặt chẽ và phân công cho các thành viên ban chỉ đạo kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân, cho biết: “Thông qua mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” ở Yên Nhân đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong phòng, chống ma túy, nhận diện được các loại ma túy, tác hại của ma túy, những biểu hiện của đối tượng sử dụng, nghiện ma túy, nắm được phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy để chủ động phòng tránh. Nhiều người cai nghiện thành công được tạo công ăn việc làm, trở thành người có ích trong xã hội”.

Bài và ảnh: Khánh Linh