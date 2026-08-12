Điểm tựa niềm tin từ lực lượng công an cơ sở

Công an xã Hoa Lộc đã phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Công an xã Hoa Lộc ra quân cao điểm thiết lập trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xã Hoa Lộc có đường tỉnh 526, Quốc lộ 10, tuyến đường ven biển, Cảng cá Hòa Lộc và cụm công nghiệp... Trên địa bàn có nhiều người dân ở các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Nhận thức rõ nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), Công an xã Hoa Lộc đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết. Đồng thời, đến từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và phối hợp với lực lượng công an đấu tranh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, công an xã đã tiến hành điều tra, xử lý 3 vụ với 10 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; 5 vụ, 7 đối tượng phạm tội về ma túy; ra quyết định xử phạt 24 triệu đồng với 10 trường hợp về vi phạm trật tự xã hội. Đơn vị cũng tham mưu xử phạt 650 triệu đồng đối với 10 chủ tàu cá vi phạm về tắt giám sát hành trình trong quá trình khai thác trên biển; xử phạt 47,4 triệu đồng đối với 19 trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; xử phạt 7,5 triệu đồng 1 trường hợp thường xuyên chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xấu độc...

Thượng tá Bùi Văn Minh, Trưởng Công an xã Hoa Lộc, cho biết: “Với địa bàn rộng, dân cư đông, công an xã luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT hàng năm, phân công giao việc cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp nắm chắc tình hình, giải quyết vấn đề nổi lên kịp thời đúng lúc. Những buổi trao đổi thông tin giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã và Nhân dân liên tục được triển khai đều đặn, thông tin về tình hình ANTT tại địa bàn cũng nhanh chóng được nắm bắt”.

Để bảo đảm tốt tình hình ANTT trên địa bàn, Công an xã đã tập trung hỗ trợ triển khai Đề án 06 của Chính phủ, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, thực hiện chuyển đổi số; tuyên truyền Nhân dân ủng hộ, tham gia các mô hình như “Tái hòa nhập cộng đồng”; xây dựng “Xã không ma túy”, mô hình “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”... Đồng thời tham gia tuyên truyền trải nghiệm kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thu hút hơn 5.500 lượt người tham gia; lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho 32 đơn vị, cắm 31 biển cảnh báo đuối nước tại các điểm ao, hồ, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Công an xã cũng tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp 5 khẩu súng, 40 vũ khí thô sơ và 9,4kg pháo. Duy trì các hoạt động tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Hà Huy Hùng, trưởng thôn Yên Trung, cho biết: “Lực lượng công an xã thường xuyên xuống thôn, hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn tận tình cho bà con hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, từng thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, không bị gián đoạn, không mất thời gian của Nhân dân”.

Bài và ảnh: Tiến Đạt