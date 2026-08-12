Tổ dân phố Trường Thi tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Sáng 12/8, Ban Cán sự tổ dân phố Trường Thi tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trao lẵng hoa chúc mừng Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Trường Thi.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Trường Thi đã ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá kết quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Thời gian qua, Nhân dân Tổ dân phố Trường Thi đã đoàn kết, chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực bảo đảm an ninh, trật tự. Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục phát huy hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững; các vụ việc phát sinh được phát hiện, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng và các vụ việc phức tạp kéo dài.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện ghi nhận những kết quả mà Chi bộ, Ban liên cán tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể, lực lượng Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và toàn thể Nhân dân tổ dân phố Trường Thi đã đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, đồng chí đề nghị tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải, tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho Nhân dân và cán bộ Tổ dân phố Trường Thi có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Trường Thi và 2 các cá nhân đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lê Thảo (CTV)