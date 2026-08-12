Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nga An

Sáng 12/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nga An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Nhân dân và cán bộ xã Nga An.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân xã Nga An đã ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được địa phương triển khai gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dân vận khéo”... Qua các phong trào, các cuộc vận động, vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được phát huy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã Nga An đã đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, đồng chí đề nghị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào gắn với xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác của Nhân dân trước các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm ma túy.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng địa phương an toàn, ổn định và phát triển.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng và lắng nghe tiếng nói của người dân. Gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Nhân dân và cán bộ xã Nga An.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trao quà của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Nhân dân và cán bộ xã Nga An vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức các hoạt động Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026; trao quà của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND xã Nga An.

Hoàng Lan