Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính lần thứ nhất

Chiều 05/12, Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp - lực lượng đồng hành tích cực trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự Đại hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính lần thứ nhất.

Ngày 10/11/2025, UBND xã Quảng Chính ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND thành lập Hội Doanh nghiệp Quảng Chính.

Với phương châm “Đoàn kết - Kiến tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính lần thứ nhất đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kfy 2025-2030. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng hội vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.

Cùng với đó, đại hội đề ra mục tiêu tăng trưởng hội viên hằng năm đạt 10-20%, đa dạng hóa lĩnh vực và ngành nghề, cuối nhiệm kỳ nâng số hội viên trên 120 hội viên. Hàng năm, cùng với chính quyền xã vận động thành lập mới từ 12 doanh nghiệp trở lên...

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, bầu ra Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 ông, bà.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Văn phòng và Thư ký Hội. Ông Lê Xuân Lưu, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Lưu Bảy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Minh Khanh