Đại hội đồng LHQ khóa 81 khai mạc, kêu gọi khôi phục lòng tin vào chủ nghĩa đa phương

Khóa họp 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vừa khai mạc tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), trong bối cảnh niềm tin vào hệ thống đa phương chịu nhiều sức ép. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi tăng cường ngoại giao, đối thoại và hợp tác, trong khi Chủ tịch Đại hội đồng khóa 81 Khalilur Rahman nhấn mạnh yêu cầu khôi phục lòng tin và củng cố hợp tác quốc tế.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ngày 8/9 khai mạc tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: TRT.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Antonio Guterres cho rằng khôi phục lòng tin vào hệ thống quốc tế đang là “thách thức mang tính quyết định của thời đại chúng ta”, đồng thời cam kết ủng hộ đầy đủ chương trình nghị sự của Chủ tịch Đại hội đồng khóa 81 Khalilur Rahman.

Ông Guterres cảnh báo cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng, từ các cuộc xung đột vũ trang, nguy cơ leo thang hạt nhân, nghèo đói, biến đổi khí hậu đến những tác động khó kiểm soát của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh ngoại giao, đối thoại và hợp tác là những công cụ thiết yếu để các quốc gia vượt qua khác biệt, khôi phục lòng tin và củng cố hệ thống đa phương. Ông kêu gọi Đại hội đồng khóa 81 biến những cam kết này thành hành động cụ thể, qua đó tạo dựng một tương lai hòa bình, an toàn và bền vững hơn.

Tổng Thư ký Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: UN.

Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 Khalilur Rahman cho rằng việc tổ chức này duy trì vai trò trong hơn 8 thập kỷ cho thấy giá trị của sứ mệnh được xác lập từ khi thành lập. Ông nhấn mạnh LHQ đã góp phần giúp thế giới tránh rơi vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và đây cũng là một trong những lý do căn bản cho sự tồn tại của tổ chức.

Ông Rahman cảnh báo “khoảng cách lòng tin ngày càng gia tăng” đang làm suy giảm niềm tin vào các thể chế quốc tế và khả năng hành động tập thể. Theo ông, khoảng cách này cần được thu hẹp thông qua đối thoại, tăng cường hợp tác và những kết quả cụ thể. Ông cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy đồng thuận, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên và củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.

Việc khóa họp 81 khai mạc ngay sau khi khóa họp 80 kết thúc diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng đối với LHQ. Tổ chức này đang thúc đẩy cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho quá trình lựa chọn Tổng Thư ký nhiệm kỳ tiếp theo khi nhiệm kỳ của ông Guterres kết thúc vào cuối năm 2026.

Vân Bình

Nguồn: TRT, UN.