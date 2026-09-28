Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa sắp có hai ngoại binh chất lượng

Để chuẩn bị cho Vòng 2, Giải Vô địch Bóng chuyền các CLB quốc gia năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã đạt được thỏa thuận với chủ công số 1 Thái Lan Sasipapron Janthawisut và tay đập Claire Hoffman (Hoa Kỳ)

Sasipapron Janthawisut sẽ là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất tại Vòng 2, Giải Vô địch Bóng chuyền các CLB quốc gia năm 2026.

Theo xác nhận của ông Lê Xuân Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, sau quá trình đàm phán, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với tay đập hàng đầu châu lục Sasipapron Janthawisut và cựu tuyển thủ Mỹ Claire Hoffman.

Cả hai ngoại binh này sẽ hội quân cùng XMLS Thanh Hóa vào đầu tháng 10/2026 để chuẩn bị cho Vòng 2, Giải Vô địch Bóng chuyền các CLB quốc gia năm 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 14 đến 25/10.

Sở hữu chiều cao 1m78 cùng khả năng bật đà tấn công lên tới hơn 2m97, Sasipapron được đánh giá là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Đông Nam Á và hàng đầu Châu Á hiện nay. Sự xuất hiện của Sasipapron và Claire Hoffman được kỳ vọng giúp XMLS Thanh Hóa tăng đáng kể sức mạnh trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Ngoài khả năng tấn công trên lưới, Sasipapron Janthawisut còn rất hiệu quả ở những pha phát bóng.

Sau giai đoạn 1, đội bóng của HLV trưởng Bùi Huy Sơn đang đứng thứ 6 với 3 chiến thắng và 4 thất bại. Trước mắt, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa còn 7 trận đấu ở vòng 2 để cải thiện thứ hạng và cạnh tranh một vị trí trong Top 4.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn sẽ thi đấu trận đầu tiên tại vòng 2, Giải Bóng chuyền các CLB quốc gia năm 2026 vào ngày 15/10, gặp LP Bank Ninh Bình.

Duy Tính