Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 bế mạc, Bangladesh đảm nhiệm chức Chủ tịch khóa 81

Ngày 8/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã tiến hành phiên họp bế mạc, đồng thời mở đầu khóa họp 81 với việc Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Đại hội đồng.

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Ngày 8/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Annalena Baerbock tuyên bố bế mạc phiên họp. Ảnh: CCTV

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Annalena Baerbock đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua tập trung vào một số vấn đề cấp thiết đối với hệ thống đa phương, trong đó có cải tổ Liên hợp quốc, bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy phát triển và tiến trình lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tiếp theo. Khóa họp cũng đặt nền móng cho thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) – một vấn đề ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế, xã hội và an ninh quốc tế.

Theo Liên hợp quốc, khóa họp 80 đã tổ chức 18 cuộc họp cấp cao, triển khai 26 tiến trình liên chính phủ và tiến hành 116 phiên họp toàn thể chính thức, thông qua hơn 300 nghị quyết. Những con số này cho thấy khối lượng công việc lớn của cơ quan đại diện cho toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phải ứng phó với hàng loạt cuộc xung đột, bất ổn địa chính trị và sức ép đối với phát triển.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh khóa họp 80 diễn ra trong thời điểm thế giới phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột và những bất cập của hệ thống quốc tế, kéo theo tình trạng bất công và nghèo đói. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết và cùng tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung.

Ngay sau khi bà Baerbock kết thúc nhiệm kỳ, Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman tuyên thệ đảm nhiệm chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ông được các nước thành viên bầu vào ngày 2/6/2026 với 99 phiếu, vượt qua ứng cử viên của Cyprus nhận 91 phiếu. Theo nguyên tắc luân phiên khu vực, chức Chủ tịch khóa 81 thuộc về Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 8/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman tham dự cuộc gặp gỡ báo chí sau phiên họp bế mạc. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Rahman cho rằng chủ nghĩa đa phương đang đứng trước những thách thức chưa từng có, song thế giới cũng có những cơ hội chưa từng có, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới. Ông cam kết thúc đẩy hợp tác, đối thoại và đồng thuận trong nhiệm kỳ kéo dài một năm.

Đại hội đồng Liên hợp quốc là cơ quan hoạch định chính sách và đại diện chính của Liên hợp quốc, quy tụ 193 quốc gia thành viên. Việc chuyển giao giữa hai khóa họp vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt thủ tục, mà còn thể hiện sự tiếp nối của nỗ lực duy trì đối thoại và hợp tác đa phương trong một môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.