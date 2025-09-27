Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Thiệu Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 27/9, Hội LHPN xã Thiệu Trung đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã, dự Đại hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo xã và các đại biểu, dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ xã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh và đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, khẳng định vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, góp phần phát triển bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong nhiệm kỳ, gần 3 tỷ đồng đã được hỗ trợ cho phụ nữ nghèo; hơn 2.500 lượt hội viên được tập huấn kỹ thuật; tổng dư nợ ủy thác qua ngân hàng và tổ chức tài chính đạt 76 tỷ đồng, giúp gần 1.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có hơn 4.100 hội viên, tăng 250 so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp đạt 80%.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, Đại hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển tổ chức Hội, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Mục tiêu hàng năm giúp 5-7 hộ phụ nữ thoát nghèo, xây dựng 2-3 mô hình tổ hợp tác phát triển sinh kế ứng dụng khoa học công nghệ và đạt 90% hội viên sử dụng ứng dụng ngân hàng, thanh toán điện tử...

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố nhân sự, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ cấp trên. Đồng chí Lê Thị Hương được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà