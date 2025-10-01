Đại hội đại biểu MTTQ xã Nhi Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Nhi Sơn có 10,3 km đường biên giới tiếp giáp với bản Khằm Nàng thuộc cụm Nặm Ngà của huyện Viêng Xay (nước CHDCND Lào). Toàn xã có 6 bản, với 690 hộ, 3.409 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc: Kinh, Thái, Dao, Mường, Mông cùng sinh sống.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Nhi Sơn đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, tập trung hướng về khu dân cư để tuyên truyền, vận động, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thao Thị Mè phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác vận động quần chúng được triển khai hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được đông đảo người dân hưởng ứng, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã trong 2 năm 2024 – 2025, MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong xã Nhi Sơn ủng hộ 108 triệu đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, MTTQ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc 90 hộ gia đình được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở thực hiện đúng tiến độ với tổng kinh phí thực hiện 6,9 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, đến cuối năm 2024 toàn xã có 4/6 bản đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 66,7%...

Các vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Thao Thị Mè được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga