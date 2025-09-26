Đại hội đại biểu MTTQ xã Định Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 26/9, Đại hội đại biểu MTTQ xã Định Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức với sự tham dự 151 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong toàn xã.

Toàn cảnh Đại hội.

Từ ngày 1/7/2025, xã Định Hòa chính thức đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sáp nhập, với sự đoàn kết, nỗ lực, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Việc thực hiện Chương trình hành động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, vườn mẫu”; “Tuổi trẻ Định Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được triển khai rộng khắp, Nhân dân đồng thuận.

Qua các phong trào, MTTQ xã đã huy động Nhân dân đóng góp 112 tỷ đồng, hiến 5.400 m2 đất mở rộng đường giao thông, tham gia 16.000 ngày công lao động trồng, chăm sóc đường hoa và vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, nâng cấp kênh mương, đường làng, ngõ xóm...

Đến nay, toàn xã có 11/22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 2/4 xã cũ trước khi sáp nhập được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát", xã đã vận động được hơn 1, 5 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2025, hoàn thành hỗ trợ 31 hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 2,36 tỷ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thường xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã kịp thời nắm bắt, tổng hợp hàng trăm ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi tới cấp ủy, chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 51 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa XVI. Ông Lê Văn Long được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Hòa khóa I.

Lê Uyên (CTV)