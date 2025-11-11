Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025

Chiều 11/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 để kiện toàn tổ chức và thống nhất phương án nhân sự, chuẩn bị Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ 4 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025.

Bên lề đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối giao thương tỉnh Thanh Hóa; gala dinner “Kết nối doanh nhân”; trưng bày sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của doanh nghiệp trong tỉnh; tham quan, xúc tiến du lịch tại một số địa phương và các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội và các hoạt động bên lề; hiệp thương, thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 4.

Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có khoảng 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 460.000 lao động. Hiệp hội đã quy tụ được 15 hội viên tập thể với khoảng 5.000 hội viên chính thức và liên kết, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, đồng thời là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh an sinh xã hội.

Khánh Phương